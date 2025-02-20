盤點官方哭窮　柯志恩：為讓仇恨升高衝罷免

柯志恩痛批民進黨政府為總預算被刪，一哭二鬧，各部會裝窮。（柯志恩臉書） 中評社台北2月20日電／“立法院”19日送出今年度政府總預算案，中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜盼“行政院”不要提覆議。國民黨“立委”柯志恩則在臉書列出總預算三讀以來，自“行政院”以降，各部會爭相哭窮，包含請不起手語老師、記者會沒有茶點、沒有統一發票獎金、不能辦會考、廁所沒衛生紙等等。她痛批，為抹黑藍白癱瘓政府，綠營謠言盡出，目的衹有一個，“讓仇恨、民怨升溫”，為之後的大罷免增添柴火！



“立法院”三讀通過的2025年政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元。在藍白聯手下刪減新台幣2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元，但歲出仍有2.9兆元，創歷年新高。



藍委委柯志恩19日在臉書發文表示，總預算三讀以來，自“行政院”以降，各部會爭相哭窮，諸如請不起手語老師、記者會沒有茶點、沒有統一發票獎金、不能辦會考、廁所沒衛生紙、停供飲水機、還關燈關電梯，甚至連賴清德慰問傷患都阮囊羞澀。還加碼“租屋補貼”、“節能補助”、“幼兒津貼”…各種補貼恐沒了。甚至說影響武器裝備（例如戰機沒油），彷彿整個政府都要停擺了。



柯志恩批評，不只官員像要不到糖果的小孩哭鬧，連向來躲在鍵盤後的側翼也紛紛發動攻擊，並配合時事造謠，例如消防員裝備被砍及“行政院”中、南部辦事處因經費被刪被迫關門，影響民眾辦護照云云。可以說為抹黑藍白癱瘓政府，綠營謠言盡出，目的衹有一個－－－讓仇恨、民怨升溫，為之後的大罷免增添柴火！



柯志恩說，她問了“外交部”，迄今中部、南部、雲嘉南及東部辦事處都收受護照申辦、運作無礙，無論租金支出、水電費支出、業務經費也都不受影響。總預算即使“立院”刪了2075億元，但歲出仍有2兆9248億元，不僅比去年度總預算增加2.56%，且總預算經費仍是史上新高！尤其相較馬政府總預算僅約1.9兆，如今各部會爭相哭窮，矯情指數堪稱破表！



柯志恩強調，如果刪了2千億，就讓政府捉襟見肘、近乎當機。近日“國安會議”賴清德指示將編特別預算讓“國防”預算達GDP3%以上，還要把“一般預算空間騰挪出來，進行更多軍事採購”。依學者估計GDP3%約7934.79億元，如果砍了2千億就讓“賴政府”呼天嗆地，那麼未來“國防”預算要從預算大餅切出8千億元，豈不更嚴重排擠社福和教育支出？



柯志恩質問政府還能安然運作嗎？如果“賴政府”對8千億“國防”預算完全無感覺，請勿再為2千億一哭二鬧、佯稱要癱了！