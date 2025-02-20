高雄“正國會”林岱樺涉案　還能對決新系？

綠委林岱樺高雄仁武服務處遭搜索，目前大批媒體被擋在鐵門外無法採訪。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月20日電（記者 蔣繼平）民進黨籍高雄市長陳其邁明年底任期屆滿卸任，高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取市長初選。林岱樺今天傳出涉助理費案遭檢調調查，檢調兵分多路搜索“立院”辦公室、服務處、住處等地點，目前搜索仍在持續當中。高雄仁武、大寮兩個服務處都被搜索，地方高度關注。



民進黨高雄市長初選競爭相當白熱化。為了避免重蹈2018年的覆，民進黨除了決定提前舉辦初選，黨內派系目前也開始整合，最後可能由新潮流菊系推出一組人馬，與“正國會”的林岱樺進行最後對決，鹿死誰手，恐有一番激烈拼戰。林岱樺涉入詐領助理費案，將使得民進黨高雄市長初選豬羊變色。



林岱樺選區範圍為仁武區、鳥松區、大寮區、及林園區，並設在仁武、大寮兩個服務處。仁武服務處9時開門營業，但已被檢調一早前往封鎖調查，大批媒體陸續趕到，只能在鐵門外拍攝。



林岱樺服務處上午9時24分發佈聲明，岱樺委員在八任“立委”任期間，一向恪守法規，相關費用均要求合法合規，現階段尊重司法，配合檢調司法調查，靜待一切水落石出，還岱樺委員清白。



據瞭解，高雄地檢署今天清晨指揮“調查局”南部機動工作站執行搜索，派人馬前往“立法院”辦公室搜索，隨後高雄地檢署與“調查局”人員，也前往林岱樺高雄住處、及仁武、大寮服務處搜索。



目前民進黨內高雄市長初選共有4名綠委爭取，分別是林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，形成4搶1局面，如今林岱樺傳捲入涉嫌詐領助理費案，會如何連帶影響2026高雄市長選舉也待觀察。