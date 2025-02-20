卓榮泰稱研議總預算救濟　將覆議開戰？

“行政院”會後記者會。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月20日電（記者 鄭羿菲）朝野因總預算案刪減關係緊張，綠營也以此作為罷免藍委的理由之一。“立法院”昨天將總預算案送至“行政院”，“行政院長”卓榮泰20日戰火升級，表示將研議合法合憲的救濟方式，是否提出覆議受矚目。



此前，卓榮泰自上任以來，已對“國會”改革法案、“憲法”訴訟法、選罷法提出覆議案，而在正式提出覆議案前，“行政院”相關說法都是，研議合法合憲的救濟方式。



“行政院”20日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“交通部次長”伍勝園、“法務部次長”黃世杰出席。



李慧芝轉述卓榮泰在院會上表示，感謝上週賴清德召開院際會商後，他與中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜、“考試院長”周弘憲進行相關業務討論，也感謝韓國瑜願意主持朝野協商，雖然最後沒有如願，但各種努力讓台灣民眾看在眼裡都值得肯定，他也知道討論過程非韓國瑜一人所能決定。



卓榮泰說，接下來就是“行政院”自己的工作，內部資料的準備需要充足且清楚，將來提出說明時，才能讓“立委”瞭解窒礙難行之處，並能在最短時間內做必要的補救，請各部會做好準備工作。

