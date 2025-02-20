公督盟籲“政院”對總預算提覆議　讓藍白補考

公督盟20日召開記者會。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月20日電（記者 俞敦平）公民監督“國會”聯盟（公督盟）20日召開記者會表示，“立法院”預算審查報告未具體呈現凍刪金額，導致施政受阻，呼籲“行政院”盡速提出覆議案，讓“立法院”在三月中前重新補考修正。公督盟理事長曾建元指出，“立法院”總預算審查過程粗糙，至今仍無法清楚計算刪減與凍結金額，導致施政困難，甚至影響人民權益。他認為，唯一的解方就是“行政院”應立即提出覆議案，讓“立法院”重新審議，糾正錯誤，避免國家治理陷入混亂。



“立法院”三讀通過的2025年政府總預算案，原編列新台幣3兆1325億元。在藍白聯手下刪減新台幣2075億元，占原編列總預算的6.64%，另外凍結2600億元，但歲出仍有2.9兆元，創歷年新高。



公督盟20日召開“總預算之亂唯一解方，呼籲預算覆議讓“立法院”重新補考！”記者會，公督盟理事長曾建元等人出席。



曾建元指出，目前“立法院”與政府仍無法釐清總預算的實際刪減與凍結金額，讓整份預算案形同一本“糊塗帳”。若賴清德在這樣的狀況下公布預算，將使政府施政變得難以執行，甚至嚴重影響民眾權益。他認為，這種情況並非無解，因為“憲法”規定，若行政部門對“立法院”的預算決議有異議，可以透過覆議機制來解決。因此，“行政院”應主動將“難以執行、無法判斷如何執行”的預算案退回“立法院”，進行重新審議。讓“國會”能夠釐清問題，補正錯誤，確保預算的合理性與可執行性。



曾建元進一步說明，這次總預算的刪減與凍結情況異常嚴重，許多關鍵機關的業務費用幾乎被削弱殆盡。例如，“總統府”的業務費刪減13.18%，凍結61.07%；“監察院”更慘遭刪減96.5%，凍結12.87%；“行政院”則被刪減45.44%，凍結38.19%；黨產會也被刪減63.7%，凍結12.87%。除此之外，“立法院”還大幅刪減境外旅費及出境教育訓練費60%，影響政府的國際交流能力。刪除媒體政策與業務宣導費60%，進一步削弱政府與人民的溝通管道。這些刪減不僅讓行政機關的基本運作面臨癱瘓，更嚴重影響政策的推動與施行。

