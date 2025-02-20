綠委林楚茵轟藍白惡搞　國際宣傳預算變負數

綠委林楚茵受訪。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月20日電(記者 俞敦平)“立法院”19日正式送出今年度政府總預算案至“行政院”，共減列大約新台幣2075億元，歲出降為約2兆9248億元。民進黨籍“立委”林楚茵今日痛批，藍白聯手讓關鍵預算不僅歸零，甚至變成負數，形同“惡搞台灣”，尤其“外交部”國際宣傳預算受創嚴重，恐影響台灣國際形象。她強調，社會憤怒已點燃，罷免聲浪持續高漲。



中國國民黨籍“立法院長”韓國瑜18日召集朝野協商總預算案未有共識，“立法院”19日送出三讀通過的今年度政府總預算至“行政院”。根據審查總報告指出，總預算案原列歲出總額為新台幣3兆1324億6890萬9021元，減列1135億9925萬9000元，而通案統刪不低於939億7500萬元，由“行政院”自行調整。



“行政院”表示，總預算史無前例未明列總刪除數，令人質疑是否合乎預算法規及《“憲法”》。民進黨也批評，總預算案審查報告最終還是沒有“一個”精確的減列數字，是史上最荒謬，錯上加錯、亂上加亂。



林楚茵受訪時強烈批評，這次審查過程形同兒戲，藍白聯手將關鍵預算砍得“不成人形”，甚至出現政治史上罕見的“負數預算”。她直言：“預算刪到零已經夠荒唐，居然還要變成負數，這是見鬼了嗎？”她質疑，這樣的預算案如何執行，並嘲諷藍白“立委”：“難道要拿自己的薪水來補嗎？”



林楚茵特別點出，“外交部”的國際宣傳預算遭到大幅刪減，嚴重影響台灣對外發聲。她指出，在全球高度關注台灣之際，藍白聯手削弱國際宣傳經費，就像“割掉台灣的聲帶”，等同自廢武功。她痛批：“全世界都在挺台灣，結果藍白卻要扼殺我們的國際聲音，這樣的行為簡直惡劣至極！”

