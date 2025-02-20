“立委”滿意度　藍41%白33%綠28%

民眾對政黨“立委”滿意度，國民黨41%，民眾黨33%，民進黨28%。（TVBS民調中心提供） 中評社台北2月20日電／民進黨發動大罷免，藍也以戰止戰，朝野對立氣氛加劇。TVBS民調中心20日公布最新調查結果顯示，有31%民眾支持罷免中國國民黨籍“立委”，44%不支持。有30%支持罷免民進黨“立委”，41%不支持。另外，進一步交叉分析，台灣民眾黨支持者，有68%不支持罷免藍委，僅13%表示支持。



在“立委”滿意度方面，有41%滿意國民黨“立委”表現，41%不滿意。33%滿意民眾黨“立委”表現，44%不滿意。民進黨“立委”僅28%滿意，53%不滿意。



根據調查結果顯示，有31%民眾支持罷免國民黨的“立委”（20%非常支持，11%還算支持），44%不支持（18%不太支持，26%很不支持），24%沒有意見。30%支持罷免民進黨“立委”（16%非常支持，14%還算支持），41%不支持（22%不太支持，19%很不支持），29%沒意見。整體而言，無論是國民黨或民進黨的“立委”，民眾不支持罷免的比例皆高於支持罷免。



至於罷免民進黨“立委”，進一步交叉分析顯示，所有地區民眾不支持罷免的比例皆高於支持，其中雲嘉南民眾不支持的比例最高，為51%，明顯高於22%支持。政黨傾向部份，民進黨認同者有67%不支持罷免民進黨“立委”，12%支持，21%沒有意見。國民黨認同者有55%支持，28%不支持，17%沒有意見。民眾黨認同者有48%支持，30%不支持，21%沒意見。中立民眾有35%不支持，高於16%支持，但有49%沒有表示意見。



詢問民眾對於國民黨籍“立法院院長”韓國瑜與副院長江啟臣的表現是否滿意？調查結果顯示，有45%民眾滿意韓國瑜的表現（20%非常滿意，25%還算滿意），32%不滿意（14%不太滿意，18%很不滿意），23%沒有表示意見。對於江啟臣的表現，有35%民眾表示滿意（12%非常滿意，23%還算滿意），27%不滿意（14%不太滿意，13%很不滿意），另外38%沒有意見。



調查詢問民眾對三個主要政黨的“立法院”黨團總召最近表現的看法，以民眾黨黃國昌的滿意度較高（39%），但略低42%不滿意；國民黨傅崐萁滿意度為31%，低於46%不滿意；而民進黨柯建銘的滿意度最低，為20%，有高達59%表示不滿意。