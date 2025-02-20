雞蛋產量過剩市場不降價　卓榮泰令查人為操縱

李慧芝。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月20日電（記者 鄭羿菲）台灣近半年來雞蛋產量過剩，每天滯銷高達140萬顆，產地價每台斤只剩新台幣22.5元，但批發價32元，價差近10元。“行政院長”卓榮泰20日表示，絕對不能輕忽有人為刻意操作，一但超過合理價差，必須要有合理管製作為，確保市場秩序與民生的穩定。



台灣在2022年、2023年都曾鬧出蛋荒危機，蛋價高漲、搶購雞蛋都累積不少民怨，時任“農委會主委”陳吉仲更是首當其衝，也讓民進黨政府背負不少罵名，後續以進口雞蛋緩步解決。



“行政院”20日上午召開院會後記者會，由“行政院”發言人李慧芝主持，“內政部次長”董建宏、“交通部次長”伍勝園、“法務部次長”黃世杰出席。



李慧芝轉述卓榮泰在院會上表示，“農業部”說明蛋農訴求，認為批發價與產地價間合理的價差是6.5到7.5元，現在價差近10元，官方針對市場價格大原則採取尊重態度，但絕對不能輕忽有人為刻意操作，一但超過合理價差，必須要有合理管製作為，確保市場秩序與民生的穩定，不能縱容有心人士的人為影響。



卓榮泰表示，現在雞蛋產量較高，“農業部”也希望降低產量並且適度拉高產地價格，但對於種雞的孵化要精準掌握，避免未來反而產生產量不足的問題，對於種雞停止孵化政策應該採取審慎評估，確保產業可以穩定發展，不可操之過急。