謝明瑞：中國國力興盛　特朗普關稅戰將自傷

淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社訪問。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月23日電（記者 張穎齊）淡江大學財務金融研究所兼任教授謝明瑞接受中評社專訪分析，特朗普的瘋狂舉止雖對全球經濟產生衝擊，但也對美國自己不利，不僅通膨、物價飛漲，也會造成美國自己的GDP下降，反觀中國國力已興盛，有妥適的應對措施，能克服住關稅戰，還有一帶一路與其他國家連結。



謝明瑞表示，特朗普1.0時期，2019年針對中國祭出課徵25%關稅，當時主要影響尚非中國本身，而是周邊其他國家的效應也很大，還有對全球匯率、股市、投資信心、消費都產生衝擊，如今特朗普2.0又對中國課徵10%關稅，18日又說將對全球進口汽車、藥品和半導體徵收25%關稅、甚至更高，足見力道比1.0更強勢，將會影響各國經濟、金融市場、貨幣貶值等。



謝明瑞，出生於高雄，中興大學農業經濟系博士、英國倫敦大學社會科學與社會政策博士，歷任空中大學台中、澎湖中心主任、哥斯達黎加大學交換客座教授、淡江大學金融研究所副教授、中華國際財經創意交流協會創會理事長等。現任職中國國民黨智庫財經組資深顧問。



謝明瑞指出，特朗普1.0發起中美關稅、貿易戰，當時對美國雖有短期利益，一度使美國就業率增加、製造業轉好，但也導致中、美的GDP都下降約2%。現在特朗普2.0又想對進口國家進行關稅懲罰，其實仍會反射到自己美國消費力，將會提高產物價上升、通貨膨脹，對美國自身、全球都不利。

