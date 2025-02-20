台擬修正離婚制度　再婚後不能拿前婚贍養費

左起，龔明鑫、卓榮泰及鄭麗君。（照:“行政院”提供) 中評社台北2月20日電／“行政院會”20日通過離婚制度相關草案，修正裁判離婚事由以及贍養費給付，包含夫妻5年內累計分居期間達3年，雙方均可向法院提離婚之訴；另外，修法也明訂，請求贍養費不限於無過失一方或是裁判離婚，以及再婚後不得請求前次婚姻贍養費。



草案也有但書，前項贍養義務人因負擔贍養義務而不能維持生活，或不能履行其對直系血親之扶養義務者，可減輕或免除其義務。



“憲法”法庭2023年3月24日做出2023年憲判字第4號判決，指民法第1052條第2項但書規定限制有責配偶訴請離婚，原則上合憲，但重大事由時間持續過長導致個案過苛則牴觸“憲法”，須2年內修法。“行政院會”今天討論通過“民法親屬編”部分條文修正草案暨“民法親屬編施行法”第7條之1修正草案，後續將函請“司法院”會銜送請“立法院”審議。



此次修法重點包含修正裁判離婚原因、明確夫妻剩餘財產分配、調整贍養費制度，以及修正子女扶養義務及受扶養權利。



裁判離婚原因部分，草案刪除近年離婚訴訟實務少有適用的要件，例如不治惡疾、重大精神病、生死不明3年等事由；另依破綻主義精神，酌予放寬裁判離婚的要件，有責、無責一方皆得請求離婚；草案同時增訂分居一定期間的客觀事實為離婚事由，明訂5年內累計分居期間已達3年者，夫妻之一方得向法院提起離婚之訴。



但草案也增訂公平（苛刻）條款，也就是法院如果認為離婚對於拒絕離婚的一方顯失公平，斟酌一切情事，認為有維持婚姻之必要，得駁回離婚之訴。