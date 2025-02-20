綠聲請“釋憲”選罷法　藍委羅智強批自相矛盾

藍委羅智強。（中評社 俞敦平攝） 中評社台北2月20日電(記者 俞敦平）民進黨“立法院”黨團對《公職人員選舉罷免法》加嚴連署的修法聲請“釋憲”，中國國民黨“立法院”黨團20日召開記者會，首席副書記長羅智強批評民進黨操控大法官，並強調該法修正乃民進黨“立委”吳秉叡長期主張，民進黨不應自相矛盾。同時，他要求賴清德儘速補足大法官缺額，以符合《“憲法”訴訟法》規定。



《公職人員選舉罷免法》新制今天正式上路，規定罷免提議與連署須附身分證影本，違規者將面臨刑責。民進黨“立院”黨團對此提出“釋憲”聲請，並請求暫時處分，認為該規定違反《“憲法”》第17條保障的公民權利。民進黨團總召柯建銘批評此法涉及藍白“立委”自身利益，要求大法官宣告其“違憲”失效並暫時凍結條文。



對此，羅智強在記者會上猛烈抨擊，指控民進黨將大法官視為“後花園”，利用“釋憲”機制達成政治目的。他諷刺道：“大法官不是民進黨的小廚房，不是想吃什麼菜，就要大法官端上什麼菜。”



羅智強進一步指出，民進黨在“國會”中一貫“呼之則來、揮之則去”地對待大法官，這次針對《選罷法》的“釋憲”案也不例外。他認為，民進黨長期以來操弄“憲政體制”，試圖影響大法官的判決方向，因此對這次聲請“釋憲”“並不意外”。



羅智強特別點名民進黨“立委”吳秉叡，強調此次《選罷法》修正，實際上是落實吳秉叡長期主張的內容。他質疑：“吳秉叡與民進黨多位委員，包括民進黨團幹事長吳思瑤等人，過去曾多次提案要求罷免連署須附身分證影本，如今卻反過來批評新法，民進黨根本是自我打臉。”羅智強進一步呼籲，民進黨應該先向吳秉叡等人詢問，為何曾大力主張該規定，現在卻要聲請“釋憲”，態度前後不一。

