柯文哲16日見柯爸最後一面曝光　小草淚崩

柯文哲16日凌晨趕赴台大醫院新竹分院見柯爸最後一面。（照片：小草提供） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲。有一名民眾黨支持者李小姐今日到柯爸靈堂拈香，會後向媒體淚崩回憶柯文哲16日凌晨到台大醫院新竹分院見柯爸最後一面時的場景表示，柯文哲看完柯爸最後一面離開醫院時，臉上神情顯得輕鬆許多，對小草（民眾黨支持者）激動吶喊加油，也轉頭微笑回應。



民眾黨台北市議會黨團今日包括市議員張志豪、陳宥丞和林珍羽等人都赴新竹柯爸靈堂拈香，暱稱“學姊”的另一位民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩則因人在海外未到場。負責柯爸治喪事宜的民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋和副主委、新竹縣議員林碩彥等人也到場陪同。一行人在柯爸靈堂前停留約一小時後才離開。期間也陸續有小草到柯爸靈堂拈香致意。



李小姐在柯爸靈堂拈香後離去前，向現場守候媒體回憶柯文哲16日凌晨趕赴台大醫院新竹分院見柯爸最後一面的情況，掩不住情緒地淚崩表示，她是在15日深夜得知柯文哲將赴醫院探視病危柯爸的消息，有約7、8名小草陸續趕到醫院守候柯，柯約在16日凌晨約1時50分抵達醫院，同樣腳穿藍白拖、未戴手銬和腳鐐等戒具，在大批法警戒護下神情相當凝重地進入醫院。



李小姐指出，柯文哲在醫院探視柯爸約30分鐘後，在16日凌晨約2時20分離開醫院，或許是因為有見到柯爸最後一面，柯文哲臉上神情顯得輕鬆許多，柯在離去前，面對小草在旁激動吶喊“阿北加油”、“柯爸會好起來的”，柯文哲在上車前也轉頭對小草們微笑示意。