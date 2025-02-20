罷團質疑蔣萬安查水表　市府反擊綠議員

左起參與罷免藍委連署的黃思維、張龍僑、張慧如、林宜正、林亮君。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免，民進黨籍台北市議員議員簡舒培、林亮君、辜寬敏基金會等罷免團體20日開記者會質疑，中國國民黨籍台北市長蔣萬安對罷免藍委團體查水表，台北市政府成國民黨附隨組織。台北市政府副發言人李政軒反擊，市府收到檢舉依法行政，簡舒培卻要求市府查檢舉人是誰，是要求市府違反個資法嗎？



國民黨籍台北市“立委”王鴻薇、李彥秀、羅智強、徐巧芯、賴士葆均遭親民進黨側翼團體發動罷免，簡舒培質疑近日支持罷免藍委的店家與民間團體屢遭檢舉，她怒批支持罷藍委店家頻被查水表，台北市政府變國民黨附隨組織。



李政軒回應，市府基層同仁面對檢舉陳情，都是依法依規辦理，簡舒培議員意思難道是民眾來檢舉，市府可不去查嗎？相信議員的發言，不代表自己願意全面背書這些場所的公共安全，也不會是要求市府只要是特定場所就不能依法依規行政。對於民眾依規定進行的檢舉，難道議員認為市府可去查檢舉人是誰嗎？還是議員要求市府違反個資法，去瞭解誰是檢舉人？



李政軒強調，包含環保局、消防局等市府局處皆已澄清事實，不但沒有所謂針對特定對象查水表，更不應抹煞了市府同仁敬業努力的付出，相信社會大眾期待市府依法行政、沒雙重標準。



辜寬敏基金會等社團20日下午在台北市中正區的左轉有書書店舉行“無巧不巧查水表 無可避免大罷免”記者會，與會者有左轉有書負責人張慧如、辜寬敏基金會副董事長林宜正、林亮君、台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維、陳文成基金會執行長張龍僑、罷免徐巧芯“剷除黑芯”團體成員Roger、罷免羅智強“大安強強滾”成員周先生等。