民眾黨台北市議員致哀　盼柯媽多休息

民眾黨台北市議會黨團今日赴新竹柯爸靈堂拈香後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。民眾黨台北市議會黨團今日赴新竹柯爸靈堂拈香致意，民眾黨北市黨部主委、台北市議員張志豪表示，柯媽看起來還是很難過，希望外界能多給家屬多一點空間，讓柯媽有時間能多休息。



民眾黨台北市議會黨團今日包括市議員張志豪、陳宥丞和林珍羽等人都赴新竹柯爸靈堂拈香，暱稱“學姊”的另一位民眾黨籍台北市議員黃瀞瑩則因人在海外未到場。負責柯爸治喪事宜的民眾黨新竹黨部主委、新竹市議員李國璋和副主委、新竹縣議員林碩彥等人也到場陪同。一行人在柯爸靈堂前停留約一小時後才離開。



張志豪指出，大家都是懷著很悲傷的心情特別來跟柯爸上香，也希望柯媽能夠節哀保重，柯媽心情還是很難過，大家也盡量安慰她，也希望大家可以給家屬多一點空間。他也特別提醒所有黨公職或支持者與小草們，如果要來關心柯媽跟悼念柯爸的話，每天上午11點半到1點半之間先不要前來，讓柯媽還有家屬能夠得到充分的休息，這樣子對柯家人來說是最好的。



另外，針對民進黨籍“立委”莊瑞雄昨日送白色蘭花到葬儀社弔唁柯爸卻被退回一事，民眾黨新竹黨部主委李國璋也再次說明強調，昨日他非常委婉、也非常感謝莊委員，並請花店留到3月9日告別式前一天中午之後才送到柯爸靈堂，絕對沒有針對某特定政黨或人士，他非常感謝莊委員，已請民眾黨秘書長周榆修親自致電給莊委員，並且得到充分諒解。