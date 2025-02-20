領銜人屢爆醜聞　親綠罷團：私德不影響罷免

左起參與罷免藍委連署的黃思維、張龍僑、張慧如、林宜正、林亮君、楊宗澧。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月20日電（記者 張穎齊）民進黨發動大罷免中國國民黨籍“立委”潮，罷免藍委的領銜人近期屢爆桃色醜聞。親綠罷免團體代表20日在記者會上均表示，這屬於領銜人的私德，但並不會影響到罷免藍委的行動，藍委才是引發全民憤怒。



罷免國民黨籍新北市“立委”葉元之的領銜人、親綠網紅牙醫史書華近期被爆婚內出軌、侵權風波，而罷免國民黨籍台北市“立委”徐巧芯的領銜人曹興誠也被爆出婚外情等爭議。



區域泛藍“立委”共41席，目前已有35位被提案罷免送進“中選會”。



辜寬敏基金會等社團20日下午在台北市中正區的左轉有書書店舉行“無巧不巧查水表 無可避免大罷免”記者會，與會者有左轉有書負責人張慧如、辜寬敏基金會副董事長林宜正、民進黨籍台北市議員林亮君、台灣公民人權聯盟辦公室主任黃思維、陳文成基金會執行長張龍僑、罷免徐巧芯“剷除黑芯”團體成員Roger、罷免羅智強“大安強強滾”成員周先生等。



記者詢問領銜人屢爆醜聞，是否會影響罷團的行動或士氣？林亮君表示，罷免藍委是正向行動，當然罷團的領銜人既然站上第一線，已有心理準備會被公眾檢視，但重點應看背後國民黨與台灣民眾黨在“立法院”的表現，從去年“國會”擴權法、到“憲法”訴訟法、選舉罷免法、大刪凍總預算等，都引發全民憤怒，現在又要扯領銜人的私德、個人行為，這完全不會影響罷免藍委行動。



林亮君反問，難道罷團領銜人都一定要是完人、好寶寶嗎？台灣公民有行使罷免的權益，對台灣的政治人物不滿，即可發動罷免，現在如火如荼展開，但有政黨卻刻意操作這些議題，請藍委誠實面對選民、給交代。



黃思維說，若對領銜人進行不實謠言，是違反選罷法第104條：“意圖使被罷免人罷免案通過或否決者，以文字、圖畫、錄音、錄影、演講或他法，散布謠言或傳播不實之事，足以生損害於公眾或他人者，處5年以下有期徒刑”、“以散布、播送或以他法供人觀覽候選人、被罷免人、罷免案提議人之領銜人本人之深度偽造聲音、影像、電磁紀錄之方法，犯前項之罪者，處7年以下有期徒刑。”



林宜正說，罷免民調已從過去不支持，到現在是傾向支持了，大家應回歸到看這些藍委是否適任？張龍僑說，史書華、曹興誠並沒有要選“立委”，大家會針對看罷免藍委的提案。張慧如重申，不會因領銜人的因素，影響罷免藍委行動。