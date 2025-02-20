黨團總召滿意度　黃國昌第一、柯建銘墊底

民眾對國民黨、民進黨及民眾黨黨團總召的滿意度。(圖:tvbs民意調查中心) 中評社台北2月20日電／TVBS民調中心今天公佈，民眾對三個主要政黨（國民黨、民進黨及民眾黨）黨團總召的看法，其中以民眾黨團總召黃國昌滿意39%最高，國民黨團總召傅崐萁滿意度31%居次；而民進黨團總召柯建銘滿意度最低，僅有20%，其中高達59%表示不滿意。



各地罷免行動遍地開花，“中選會”已收到64件罷免案。根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，有31%民眾支持罷免國民黨“立委”、44%民眾不支持；30%民眾支持罷免民進黨“立委”、41%不支持。整體而言，無論是國民黨或民進黨的“立委”，民眾不支持罷免的比例皆高於支持罷免。



“立法院”近來朝野攻防激烈，更燒出全台大罷免潮，根據TVBS民調中心最新調查結果顯示，藍綠白各黨籍“立委”整體表現滿意度，分別為國民黨41%、民進黨28%、民眾黨33%。其中，綠委最近的表現有超過53%表示不滿意，僅28%滿意，滿意度較去年6月的33%，下降5個百分點，比例低於國民黨及民眾黨。



對於罷免國民黨“立委”，調查進一步交叉分析顯示，雲嘉南民眾有35%支持罷免，也有36%不支持，意見較為分歧，其他地區民眾不支持的比例皆高於支持。對於罷免民進黨“立委”，調查顯示，所有地區民眾不支持罷免的比例皆高於支持，其中雲嘉南民眾不支持的比例最高為51%，明顯高於22%支持。



柯建銘日前還嗆聲要罷免“立法院正副院長”韓國瑜、江啟臣，民調也詢問民眾對於韓國瑜、江啟臣的滿意度？結果顯示，有45%民眾滿意韓國瑜的表現、32%不滿意、23%沒有表示意見；對於江啟臣的表現，有35%民眾表示滿、27%不滿意，另外38%沒有意見。



民眾黨前主席柯文哲因政治獻金案、京華城案遭檢方起訴，使民眾黨聲勢一度下跌，柯文哲也在今年1月宣布請辭黨主席，新任黨主席由民眾黨“立法院”黨團總召黃國昌擔任。此次調查結果顯示，全台民眾中，政黨傾向為民眾黨的比例，從去年10月調查時的9%，回升6個百分點至15%，值得關注。



本次調查是TVBS民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於2025年2月11日至18日晚間18時30至22時，共接觸1282位20歲以上台灣民眾，其中拒訪為370位，拒訪率為28.9%，最後成功訪問有效樣本912位（市話448、手機464），在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負3.2個百分點以內。