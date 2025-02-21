綠委林岱樺出事　曾煥程：朕不給你不能搶！

“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程。（中評社 資料照） 中評社彰化2月21日電（記者 方敬為）備戰2026高雄市長選舉的綠委林岱樺20日因助理費案遭檢警大搜索，馬拉松式偵訊到深夜還沒出來。前綠營選舉幕僚、“中華工商資源整合策進會”理事長曾煥程接受中評社訪問表示，林岱樺已控訴“司法干 預初選”，簡而言之，這表面看似司法案件，實質上是民進黨內的“派系鬥爭”，因為林岱樺非“賴系人馬”，爭取選台南市長的綠委陳亭妃要當心。



曾煥程，東海大學國貿系學士，2022年曾代表台灣維新參選彰化縣議員，後來從事中小企業輔導顧問，現為“中華工商資源整合策進會”第四屆理事長。曾擔任民進黨籍前“立委”林豐喜助理，在台中縣市合併前於民進黨台中縣黨部任職，曾參與選戰幕僚工作。



民進黨籍高雄市長陳其邁明年底任期屆滿卸任，高雄市區域“立委”林岱樺、邱議瑩、許智傑、賴瑞隆等4人爭取市長初選。先前民調排名第一的林岱樺20日傳出涉助理費案遭檢警調查，檢調兵分多路搜索“立院”辦公室、高雄市服務處、住處等地點，後續效應，各界關注。林岱樺在被檢警帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站時，對外面媒體大喊數次“政治干預司法、司法干預初選”。



針對林岱樺捲入司法爭議，曾煥程表示，先講結論就是“派系鬥爭”，在林岱樺位居民進黨高雄市長人選民調第一名之際，忽然檢調動起來查助理費案，不免啟人疑竇，林岱樺本人也公然控訴這就是“司法干預初選”，整個脈絡看起來，很顯然是要鬥掉非新系、非賴系的林岱樺。



曾煥程指出，無論林岱樺的助理費案最終調查結果如何，可以確知，林已提前從高雄市長初選出局，為何針對林岱樺？很簡單，因為林是民進黨“正國會”系統，又有孤鳥性格，非黨主席賴清德屬意的人選，可是林的民調又居高不下，依照賴清德強勢的性格，必然得有所作為，套一句電影《滿城盡帶黃金甲》的台詞“天地萬物，朕賜給你，才是你的，朕不給，你不能搶！”林岱樺不退，自然會有別的辦法讓妳退。



曾煥程表示，有意爭取高雄市長選舉的其他綠委，包括許智傑、賴瑞隆等人都是新潮流系，邱議瑩的丈夫、中央社董事長李永得也是偏新系，雖然這些人不能歸類在“信賴人馬”，至少還算是“同系中人”，不過，他不認為賴清德就一定會從中擇一提名，賴用人唯親，不排除空降的可能性，例如“總統府”秘書長潘孟安早已將戶口遷至高雄，又或者外傳“內政部長”劉世芳有意參選高雄市長，總而言之，高雄市長的提名，綠營必然還要歷經一場腥風血雨。