韓國瑜談國民黨困境　盼賴珍惜台灣民主

韓國瑜(中)20日出席國民黨雲林縣黨部舉辦的新春團拜。（中評社) 中評社雲林2月20日電／中國國民黨雲林縣黨部20日舉行新春團拜，“立法院長”韓國瑜到場致意。他以4年前他和黨主席朱立倫的對話為例談及國民黨的困境是統一搞不過共產黨、獨立搞不過民進黨、撈錢搞不過金光黨，國民黨黨員有4句話一定要放在心裡，沒有信念就沒辦法變成力量。



國民黨雲林縣今在斗六市三好酒店舉行新春團拜席開60桌，黨部主委、現任“立委”張嘉郡邀韓國瑜出席，這也是韓國瑜今年出席的第一個新春團拜。韓國瑜準時12點到場，朱立倫下午1點才到，兩人合影結束，韓國瑜先走，兩人未交談。



《中時新聞網》報導，韓國瑜說，4年前朱立倫要選國民黨主席，來雲林拜訪他，朱談了理念和抱負，他告訴朱立倫國民黨當前的困境是“搞統搞不過共產黨，搞獨立搞不過民進黨，搞撈錢搞不過金光黨”。



韓國瑜說，他告訴朱主席國民黨黨員在台灣的努力4句話一定要放在心裡，要重新塑造當前以及未來所有的國民黨員的目標，“第一個不變的信念是‘中華民國’是我們的‘國’，第二美麗台灣是我們的家，第三中華文化是我們的根，第四民主自由是我們的寶。”



韓強調，身為中國國民黨黨員若沒有這些信念、信仰就沒有辦法變成力量，一定要確立這個方向全力保護“中華民國”，全力打造美麗的台灣家園，從上一代到這一代及下一代維護中華文化的正統，另外一定要繼續好好地擦拭、保護、維持民主自由。

