哪吒破影史紀錄　路暢平：台棄中華文化可惜

台灣體育運動大學講師路暢平。（中評社 方敬為攝） 中評社南投2月21日電（記者 方敬為）中國大陸動畫電影《哪吒：魔童鬧海》（哪吒2）刷新影史票房紀錄。曾在台灣宏廣動畫公司擔任製作人的路暢平接受中評社訪問表示，這次中國人用傳統神話故事為基底，創造出席捲全球的作品。過去台灣宏廣以精湛的技術聞名國際，也曾推出《紅孩兒：決戰火焰山》紅極一時，如今台灣對中華文化敬而遠之，又拿不出厲害的原創IP，自廢武功，很可惜，面對大陸軟實力持續對外輸出，台灣文創工作者應有所體悟。



路暢平，亞洲大學休閒與遊憩管理研究所碩士，曾在台灣宏廣動畫公司擔任製作人，參與過動畫長片《少年噶瑪蘭》製作，擔任製片、編劇，該片獲得第36屆金馬獎最佳動畫獎。目前兼任台灣體育運動大學講師、大葉大學茶產業講師等職，曾任台灣蘋果日報地方新聞召集人。



中國大陸的動畫電影哪吒2自今年春節上檔後，引爆觀影熱潮，截至2月18日統計，全球票房超過人民幣123.19億元，超越迪士尼皮克斯的《Inside Out 2》，成為全球票房最高的動畫電影。



針對哪吒動畫熱潮，路暢平表示，看到華人的動畫作品能夠席捲國際，令人相當振奮，卻也有感歎之處，他過去曾在動畫產業界待過，就在台灣最指標的宏廣公司擔任製作人，其實台灣動畫製作技術水準在全球名列前茅，宏廣就是替許多歐美知名作品代工打響名號。

