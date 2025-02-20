柯文哲父訃聞出爐　大紅色封面

柯爸訃聞今日出爐。（照片：民眾黨新竹黨部提供） 中評社新竹2月20日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝於新竹台大醫院分院，享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。負責柯爸治喪事宜的民眾黨新竹黨部今日傍晚透過媒體群組轉發柯爸的訃聞，柯家懇辭奠儀、輓聯、花圈、花籃、陣頭和罐頭塔，告別式將以佛教儀式舉行。



柯爸過世迄今，涉圖利案被羈押在台北看守所的柯文哲尚未露面，由於申請戒護奔喪限一次，預料柯文哲將會在父親出殯當天申請奔喪。



根據台灣民間習俗，訃聞主要分有4種顏色，通常亡者年齡超過80歲以上被認為是喜喪，訃聞多會採用紅色；亡者年齡在60歲到70歲之間者，訃聞則多採用粉紅色；亡者年齡在60歲以下者，訃聞多會採用白色；喪家不想透露年齡或採佛教喪禮者，訃聞則多會採用粉黃色。



柯爸因享壽94歲，所以訃聞封面以紅色為底，代表喜喪，內頁則是以佛教喪禮常用的黃色為底。柯爸告別式將於3月10日上午9時在新竹市生命紀念園區的景行廳舉行家祭儀式，上午9時40分舉行公祭儀式，告別式後柯爸遺體將隨即火化並安奉於新竹香山大坪頂納骨塔。



民眾黨新竹黨部表示，柯家雖然懇辭奠儀、輓聯、花圈、花籃、陣頭和罐頭塔，喪禮儀式一切從簡，但因各界想送花禮弔唁的友人甚多，因此在訃聞最後特別附上葬儀社的QR－Code，讓各界可以找葬儀社安排送花禮事宜，原則上是在柯爸告別式前一天中午過後開始布置會場時，葬儀社才會統一開始收各界花禮。