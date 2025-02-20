高喊政治干預也沒用　林岱樺還在接受夜訊

綠委林岱樺上午被帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站時高喊“政治干預司法、司法干預初選”。（中評社） 中評社高雄2月20日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長黨提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺，20日遭檢調南北大搜索並被帶進“法務部調查局”南部地區機動工作站（南機站）偵訊至今已超過8小時。據指出，她除了疑涉助理費案，還扯入政治獻金爭議疑雲。林岱樺雖高喊“政治干預司法、司法干預初選”強烈表達不滿，高雄地檢署下午強調絕無政治考量，今晚將是林岱樺的漫漫長夜。



林岱樺20日上午10時15分左右被檢調帶往“法務部調查局”南部地區機動工作站，林岱樺下車後拿起準備好的大紙條連喊數次“政治干預司法、司法干預初選”，隨後被帶入建築內，直到傍晚6時許，時間已超過8小時，偵訊仍持續進行中，就看晚間是否有更新進度。



檢調南北大搜索，除了林岱樺“國會”辦公室、高雄鳳山住處、高雄仁武、大寮服務處被搜索，位於仁武服務處旁的通法寺也被檢調搜索，扯出林岱樺曾替位於高雄仁武區的通法寺向工業區廠商索取贊助的“不樂之捐”舊案，通法寺住持釋煌智下午也被檢調帶往南機站接受偵訊，案情擴大捲入政治獻金疑雲。



林岱樺篤信佛教、也長期茹素，今天中午媒體也在南機站拍到有蔬食餐廳外送便當入內。此外，也有發現林岱樺助理拿著坐墊等物品進入，轉交給南機站人員送進去。此外不斷有檢調人員與車輛進出，但直到傍晚仍未有林岱樺的最新動態。



此案牽動民進黨2026高雄市長初選，震驚各界，也引起討論，甚至出現“今日林岱樺，明日陳亭妃”的輿論，綠營內鬥噩夢浮現。高雄地檢署下午還為此發新聞稿強調辦案程序嚴謹，持續徹查釐清各項事證，絕無任何政治考量，請外界勿做無謂揣測。



林岱樺最早投入高雄初選，也是高雄唯一非新系的初選挑戰者，民調也是暫居領先，其他競爭者有綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆，都是新系。如今林岱樺被檢調搜索調查，對政壇投下震撼彈，也讓民進黨高雄市長初選增添不確定性，案情發展一舉一動都受外界關注。