台“海巡署”：陸海警船再入金門限制水域

大陸海警船駛入金門限制水域，海巡併航監控。（台“海巡署”提供） 中評社台北2月20日電（記者 鄭羿菲）台“海巡署”金馬澎分署表示，20日下午2點50分，4艘中國大陸海警船接近金門限制水域，立即調度4艘巡防艇蒐證“驅離”。“海巡署”表示，這週大陸海警2次進入金門，自去年至今已達59次。



“海洋委員會海巡署金馬澎分署”發布新聞稿表示，今天下午2點多，偵獲4艘大陸海警船同時出現在金門南方海域，立即調度線上巡防艇前推至限制水域線上監控應對。



下午2點50分，大陸海警“14515”、“14605”、“14608”及“14602”4艘船，自金門料羅東南及翟山南面2處同時航入金門水域，隨後採2艘2組編隊方式航行，“海巡署”預置4艘巡防艇快速反應，近迫併航“拒止”海警船進入金門水域，同時透過無線電廣播，“嚴正要求”海警船轉向航離，大陸海警船在巡防艇併航監控下，於下午5點航出金門限制水域。



“海巡署”表示，大陸海警在18日及今天“襲擾”金門，去年至今已達59次，面對大陸海警持續性“破壞”金門水域安全秩序，海巡本於對“中華民國主權”及法律確信，亦將持續以“不畏懼、不退讓、不迴避”態度，積極正面應對中國挑戰與威脅，以維護海域治安，確保“國家安全”。