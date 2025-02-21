中評關注：林岱樺涉案被查　綠初選殺紅眼？

綠委林岱樺涉助理費被帶進調查局南機組前大喊司法干預初選。她的臉書粉專今天中午前仍有人協助發文。（圖：林岱樺臉書） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）民進黨“正國會”“立委”林岱樺昨日因涉詐領助理費，“國會”辦公室、地方服務處等遭到南北大搜索。加上日前已被“正國會”除名的台北市議員陳怡君，同樣因為涉及詐領助理費被搜索，交保之後，被高院發回更裁，士林地方法院改裁羈押禁見。林岱樺昨在“調查局”前高喊司法干預初選。這兩起助理費事件被質疑連結高雄、台南市長初選，民進黨內已經殺紅眼。



2026縣市首長明年底才登場，今年卻已看到民進黨初選派系運作痕跡。之前遭“正國會”除名的陳怡君被以詐領助理費遭到搜索，原本地方法院裁定交保，但高院發回更裁，接著重開羈押庭之後，昨天裁定羈押禁見。同一天早上，高雄市長初選民調第一的民進黨“正國會”“立委”林岱樺同樣以詐領助理費案遭搜索，並被帶進“調查局”南機組偵訊。



陳怡君事件發生時，遭到“正國會”提名、爭取台南市長提名“立委”陳亭妃，被問到是否派系鬥爭時，低調說不要什麼都扯到派系。但林岱樺則明白在“調查局”南機組前高喊“政治、司法干預初選”，等於把陳亭妃不敢說的話，直接說明。



林岱樺會這樣高喊，其實有跡可循，這一波詐領助理費遭到搜索的都是非新系與非賴系，且是衝著高雄市長與台南市長初選。



陳怡君之前黨職改選力挺陳亭妃，讓陳亭妃有機會當選中常委，搜索陳怡君是否警告陳亭妃？雖然之前也有賴清德子弟兵、“立委”林宜瑾同樣涉詐領助理費遭搜索，但林宜瑾後來交保，日前還出面力挺賴清德子弟兵林俊憲遭到罷免送件，是幽靈連署。但陳怡君運氣沒有這麼好，一開始先以新台幣100萬交保，檢方不滿抗告後，高院駁回，昨天重開羈押庭裁定羈押禁見。

