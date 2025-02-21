中評關注：柯文哲遭押逢父喪　政壇冷暖現形

柯文哲16日凌晨趕赴台大醫院新竹分院見柯爸最後一面。（照片：小草提供） 中評社新竹2月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日早上8時40分病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。柯因台北市長任內京華城容積率圖利案遭羈押禁見至今已邁入第169天，期間僅在被起訴後曾獲7天短暫自由，柯也4度赴醫院探視柯爸，如今柯爸病逝，面對政壇冷暖，柯家應是點滴在心頭。



柯爸病逝至今5天，民眾黨中央總動員，新竹市政府也積極協助處理柯爸治喪事宜。在17日柯爸病逝當天消息傳開後，民眾黨籍新竹市代理市長邱臣遠和民政處長施淑婷也在第一時間趕抵新竹市立殯儀館探望柯媽何瑞英，施淑婷甚至從早待到晚，直到柯爸移靈葬儀社的私人會館後才離開。



民眾黨“立法院”黨團主任陳智菡也在18日趕赴新竹柯爸靈堂致哀並和柯家商討相關治喪事宜，最後決定不設治喪委員會，所有治喪事宜全交由民眾黨新竹黨部協助處理，並敲定3月10日舉辦告別式。目前除了新任民眾黨主席黃國昌因父喪未滿百日、少數幾個白委與民眾黨籍縣市議員，因人在海外未到柯爸靈堂致哀外，其他民眾黨公職幾乎都已陸續前往。



除了白營人士外，許多中國國民黨籍、無黨籍新竹市議員近日也都陸續前往柯爸靈堂拈香，曾在柯文哲台北市長任內擔任台北農產運銷公司總經理的“立法院長”韓國瑜，將在24日到柯爸靈堂致哀。2022地方選舉曾獲柯文哲支持站台的無黨籍苗栗縣長鍾東錦也將在21日下午親赴柯爸靈堂悼念。

