中評關注：高雄初選進入對決模式　綠有風險

綠委林岱樺20日上午被帶進調查局南機站偵訊時高喊“政治干預司法、司法干預初選”，將掀起綠營風暴。（中評社） 中評社高雄2月21日電（記者 蔣繼平）爭取高雄市長黨提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉助理費案20日遭檢調南北大搜索並帶回偵訊，對2026高雄市長民進黨初選增添不確定因素。綠營高雄市長初選去年就開戰，這次事件成為分水嶺，派系對抗與競爭更趨白熱化，進入對決模式。



民進黨籍高雄市長陳其邁兩任將屆滿，4名高雄綠委磨刀霍霍，“正國會”林岱樺是唯一非新系的角逐者，目前相關民調領先，親新系邱議瑩、新潮流許智傑和賴瑞隆3人皆屬於新系陣營。另外，新潮流的“總統府”秘書長潘孟安已遷戶口到高雄市，也被視為隱藏名單被討論。



以綠營角度來想，最擔憂的就是重蹈2018年覆轍，當時綠營內部分裂嚴重，導致高雄被國民黨韓國瑜一舉攻下。2026年市長初選競爭激烈，林岱樺還能不能選？到底有助提早整合？還是加深派系間的不信任？後續演變值得關注。



尤其林岱樺作風強勢不服輸，20日被送到“調查局”南機站偵訊時，還對著媒體鏡頭高喊“政治干預司法、司法干預初選”，甚至臉書還PO出“粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間”，若有幸未被羈押，後續會怎麼反抗？還有得瞧。若林岱樺未來有機會自證清白、或許還可一搏，反之則政治前途蒙上陰影。



由於林岱樺在黨內屬於“孤鳥”，相較於新潮流的派系支持度較薄弱，這次若涉及黨內勢力角逐，代表某些派系勢力可能希望透過司法手段來削弱林岱樺的競爭力，甚至直接讓林退出選戰。不過20日這場政治與司法交織下，也讓綠營高雄市長初選迎來不確定性，進入高風險區間。



民進黨高雄市長初選從去年就開始進行，這一次的事件並非起點，而是將初選帶入更高強度的“對決”，尤其邱議瑩去年就曾喊話不想看到林岱樺出線的情況，希望新系先協調一組人選與之PK，不過許智傑上週喊話整合卻無人響應，仍是各跑各的，因此林岱樺案件發酵，或許未來幾個月將是角力、整合的關鍵期。



面對綠營市長初選進入下一波高強度對決，藍營目前可望代表出戰的柯志恩尚未宣布參選，但早已經是綠營戰將的假想敵。綠營廝殺更激烈，或許有機會再次變成綠營夢魘，重蹈2018年覆轍，或許會是藍營勝選的利基，但別忘了當年是因為還颳起韓流旋風，選舉的勢要靠候選人自己造。

