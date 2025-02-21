百萬元交保　林岱樺：不向暗黑勢力屈膝下跪

綠委林岱樺昨高喊司法干預初選。（中評社） 中評社高雄2月21日電／民進黨“正國會”“立委”林岱樺昨日因涉詐領助理費，“國會”辦公室、地方服務處等遭到南北大搜索，林也被移送高雄地檢署復訊，今天清晨6時許，雄檢裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。林岱樺步出地檢時向媒體發表聲明說，暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，面對打擊會挺直站立、不會屈膝跪下。



林岱樺涉及詐領助理費和違法收受政治獻金案，20日上午10點多被“調查局”南機組帶回，經過16小時偵訊後，21日凌晨2點35分許被移送到高雄地檢署復訊，今天清晨六點裁定交保。林岱樺弟弟林岱融及服務處王姓、黃姓工作人員均遭聲押，通法寺住持釋煌智則依涉犯貪污治罪條例諭知100萬元交保，林岱樺妹妹林岱縝涉犯同罪，諭知30萬元交保。



林岱樺交保後鄭重聲明“千錘百鍊、捍衛清白！”，暗黑勢力選擇在此時此刻打擊她，但不會摧折她的意志，縱使傷痕累累，她依然會堅定身軀，捍衛清白。



她強調，高雄市民以24年近9千天檢視林岱樺，經過千錘百鍊，一切依法依規，不貪不取，她要為清白而戰，為市民24年來信任而戰，她的信仰是天理、公道，世間有天理所以不容暗黑逆流，人間有公道，公益得以伸張。

