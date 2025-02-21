綠委林岱樺遭整肅　傳或脫黨參選高雄市長

綠委林岱樺20日上午被帶進調查局南機站偵訊時高喊“政治干預司法、司法干預初選”。（中評社） 中評社台北2月21日電／表態要爭取高雄市長的民進黨“正國會”“立委”林岱樺20日因涉詐領助理費，“國會”辦公室、地方服務處等遭到南北大搜索，林也被移送高雄地檢署復訊，今天清晨6時許，雄檢裁定林岱樺以100萬元交保，同時限制出境、出海及限制住居。而林岱樺友人也稱，林岱樺家底豐厚，不會為小錢涉案，疑是看她民調高才檢舉成案，林陣營大力反彈為她日後是否脫黨參選埋下伏筆，綠營人士表示，若真發生此況，中國國民黨籍“立委”柯志恩可能漁翁得利、勝算大增。



根據《中時新聞網》報導，林岱樺在民進黨內較屬“孤鳥”，她在此次事件發生時，雙手舉著白紙高喊“政治干預司法，司法干預初選”自證清白，她也透過小編在臉書發影片寫下“粉身碎骨渾不怕，要留清白在人間”，明顯想要表達對司法介入初選的不滿。



綠營人士分析，林岱樺喊出“司法不公”等話語，無疑是在為後續脫黨參選做準備，從以往的經驗就可以知道，脫黨參選對民進黨的傷害極其嚴重，所以若林岱樺執意脫黨參戰，先不論內戰相殺結果如何，可以確定的是柯志恩勝算絕對大幅提升。



民進黨在2018年高雄市長初選殺得刀刀見骨，讓韓國瑜順勢當選高雄市長，雖然民進黨在2020年奪回高雄，市長陳其邁的聲望也很高，原先各界看好陳其邁可以順利交棒，但林岱樺在敏感時機點突遭檢調搜索，可以嗅到黨內再度分裂的氛圍，這也可能成為2018事件重演的導火線。