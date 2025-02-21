郭正亮爆林岱樺個性非常剛烈　不妥協

綠委林岱樺20日在入“調查局”南機站前，高喊司法干預初選。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電／有意投入2026高雄市長選舉的民進黨“立委”林岱樺，20日疑被檢舉涉嫌詐領助理費遭調查，林則聲明“靜待水落石出，還本人清白”。對此，前“立委”郭正亮透露，自己與林岱樺很熟，她是個個性剛烈、非常難相處的人，對自己認定的想法會非常堅持。若是他人不讓步，她甚至會讓會議無法開成。



林岱樺疑涉助理費案被檢調搜索、約談，此外，篤信佛教的她在2020年期間，擔任位於其選區仁武區的通法寺的2個重要職位，為幫寺廟園遊會活動募款。她向中油、台塑等近20家工業區多家廠商要求贊助募款，被質疑是“不樂之捐”，引發爭議。當時林岱樺出面喊冤，澄清是為了幫助弱勢民眾。但檢調懷疑，林可能利用廠商給寺廟的捐款，涉及收受不法政治獻金。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮20日參與政論節目《新聞大白話》錄影，在節目廣告時間主持人陳諺瑩詢問在場來賓，若林岱樺沒有喊出“政治干預司法”，情況會不會好一點？這句話是不是喊得太直接？郭認為，“不會”。他透露，自己與林岱樺很熟，她是個個性非常剛烈的人。



郭正亮指出，跟林岱樺很難談、“足歹逗陣”（閩南語：非常難相處），不僅“認定什麼是什麼”，認定的想法還沒什麼合理邏輯，讓人質疑她怎麼會這樣想？此外，林岱樺對自己認定的想法會非常堅持，若他人不讓步，她甚至會讓會議無法開成。