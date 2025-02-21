林岱樺涉貪案　檢調曝經通法寺洗錢付開銷

綠委林岱樺21日上午在高雄地檢署大門口發表聲明。（中評社） 中評社台北2月21日電／民進黨“正國會”“立委”林岱樺20日因涉詐領助理費，檢調發動大規模搜索她的“國會”辦公室、住處、服務處及她擔任護法會長的通法寺，將林岱樺及通法寺住持釋煌智等人帶回南機組偵訊。據瞭解，林岱樺請支持者的贊助或政治獻金捐給通法寺，再經由自家會計事務所作帳，以各種名目來支付她從事初選的看板、文宣品、雇用助理、工作人員的開銷。



對此林岱樺指控檢調沒有證據，對她都是不實指控，將她帶到南機站16小時，超過12小時的訊問，有一半的時間都是讓她空等或靜坐。



根據《中時新聞網》報導，林岱樺為爭取2026高雄市長大位，希望在民進黨內初選中勝出，從去年起就在全市各處掛起看板，在許多大型活動場上發送扇子、原子筆、礦泉水，打開知名度後，讓她在民調中保持領先黨內對手，也被視為最有實力擊敗國民黨對手的人選。



林岱樺大動作的為初選熱身，也讓外界質疑她的資金來源如何能支應如此大的開銷。林母昨天也在接受媒體訪問時表示，“林岱樺缺的是選票，不是錢！”



但據瞭解，林岱樺為保持領先的優勢，積極尋求支持者贊助，籌募政治獻金，來支付大筆文宣花費及雇用助理、工作人員的花費，即請支持者將贊助經費捐給通法寺，透過自家的會計事務所作帳，由通法寺的帳戶來支付助理費、工作人員費用及文宣品、看板開銷。檢調認為這一部分已涉及違反政治獻金法及洗錢防制法，經長期蒐證後著手偵辦。