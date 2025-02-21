台不採認大陸3高校學歷　陳培哲批不妥

2025年英國高等教育中心（QS）世界大學排名，廣州暨南大學世界排名580。(照片：中時新聞網) 中評社台北2月21日電／台“教育部長”鄭英耀20日宣布，廣州暨南大學、華僑大學及北京華文學院因隸屬中共中央統戰部，將不採認學歷，也禁止台灣大學與其交流。對此，“中央研究院”院士陳培哲說，如果世界其他國家都採認這些學校學歷，而台灣卻沒有，到底誰有問題？應該用學術角度來看，以是不是屬於統戰部作為標準，不太妥當。



陳培哲表示，學術事情應該用學術標準來看，大陸這3所大學的學術表現，如果獲得歐、美、日等國的認可，他們的學歷在全世界都被承認，但台灣卻不採認，那到底是誰有問題？



廣州暨南大學學術表現不錯，依照英國高等教育中心（QS）公布的2025年世界大學排名，台灣僅8所大學贏過它，如果將它放在台灣，足以名列頂尖大學之列。



陳培哲認為，台灣不要一直以自己的觀點看世界，而應該從世界的角度看問題，因為從這3校畢業的台灣學生，不見得要回台灣工作，他們可以到承認他們學歷的地方去發展。更何況，如果這些大學的學術表現比台灣的大學好，台灣卻不採認他們的學歷，就很奇怪。



陳培哲指出，如果世界各國都不承認這3所學校的學歷，那台灣跟進還有道理。但據他瞭解，廣州暨南大學其實是一所不錯的學校，台灣卻以它屬於中共中央統戰部，就不採認它的學歷，不太妥當。



全台大專校院校長會議20日在宜蘭大學舉行，鄭英耀會前受訪表示，雖然政府向來鼓勵年輕人放眼世界、赴海外學習。但若學校另有政治目的，將有必要進行限制。華僑大學、廣州暨南大學、北京華文學院，目前皆隸屬於中國統戰部，即日起全面禁止台灣大專校院與這3所大學交流合作，並禁止高中職校方鼓勵或協助學生就讀，違者將扣減獎補助款。目前已在3校就讀的台生，“教育部”將研議相關救濟程序。



鄭英耀透露，北京華文學院對台生吸引力不大，華僑大學有600人，廣州暨南大學則有1500人。

