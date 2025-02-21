綠高雄市長初選惡鬥　潘孟安、劉世芳黑馬

綠委林岱樺2024年12月6日掛上高雄市長初選首面看板。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電／爭取2026高雄市長提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉助理費案20日遭檢調南北大搜索並帶回偵訊，對高雄市長民進黨初選增添不確定因素。隨著有意角逐的人選接二連三出事，嗅得出綠營內部派系鬥爭愈演愈烈，只是中國國民黨能否藉此漁翁得利，重演2018年翻轉港都藍綠板塊的歷史，仍有待觀察。



《中時新聞網》分析表示，民進黨派系林立，目前檯面上除有菊系“立委”賴瑞隆、許智傑、前“勞動部長”許銘春及綠委邱議瑩等人表態參選下屆高雄市長，外傳府祕書長潘孟安及“內政部長”劉世芳也可能代表賴系人馬空降參戰，成為選戰黑馬。



至於“正國會”的林岱樺最早投入選戰，動作最積極，雖然沒有派系奧援，但早已成為眾戰將頭號假想敵，此次捲入貪污案，林岱樺高喊司法干預初選，恐怕就是認為此事是被“自己人”惡搞。



為了因應初選，地方實力雄厚的林岱樺已砸重金投入選戰，不只隨處可見廣告看板，市府或民間的大小活動也都盡可能親自到場，並聘用大量助理加入服務團隊，以分身方式爭取選民支持。



由於提前起跑且能見度高，聲勢不斷上漲，也讓競爭者將她視為頭號假想敵。邱議瑩去年11月曾公開表態，“不希望提名林岱樺擔任民進黨高雄市長參選人”，更說若林民調領先，同意與許智傑、賴瑞隆、許銘春等人整合，推出1位與林岱樺PK，看得出派系鬥爭已經檯面化。

