押陳怡君劍指陳亭妃？綠派系曝時機未到

綠委陳亭妃。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電／民進黨籍台北市議員陳怡君涉詐領助理費，法院20日改裁定陳羈押禁見，已被送進台北看守所。外界認為陳怡君遭收押，恐劍指表態角逐台南市長的“立委”陳亭妃，但黨內人士認為關聯不大。台南市是初選區，就算陳亭妃涉案，也要看涉什麼案，否則對初選影響不大，反而牽動的是台北市議員選舉。



根據《中時新聞網》分析報導，“雙陳”原都屬民進黨“正國會”派系，去年全代會改選中常委時，陳亭妃自行登記參選中執委，陳怡君力挺，也自行登記參選中評委。“雙陳”都與英系交好，其中陳怡君更曾是英系大老黃承國助理，“雙陳”叛變後，“正國會”開鍘，一口氣“清除”十幾人，更強調就是要讓“陳怡君們”現原形。



陳怡君因涉詐領助理費遭收押，日前名嘴郭正亮在政論節目分析，這是在警告陳亭妃。不過派系人士指出，助理費確實是很多政治人物的痛，要辦政治人物這條是最容易的，會東窗事發的原因多是因為沒有“善待員工”，員工離職後跑去檢舉，因此財力雄厚的政治人物只要別像被停職中的新竹市長高虹安那麼小氣，多半平時就會很“阿莎力”處理這件事，不會留下把柄。



他說，民進黨台南跟高雄市長選舉屬於初選區，但和高雄市相比，台南有意角逐者單純很多，陳亭妃目前民調最高，另一位賴清德子弟兵、“立委”林俊憲正積極追趕。他說以陰謀論角度研判，在林俊憲民調還沒拉上來前，黨中央應該不會討論選舉辦法，“就算真想出手，也時機未到”，研判陳怡君事件，牽動的反而是該選區的市議員初選，因為2026一役角逐者眾。