傅崐萁：賴清德就是想罷韓國瑜拿回“立院”

國民黨花蓮縣黨部21日舉行新春團拜，花蓮縣長徐榛蔚、國民黨主席朱立倫、藍委傅崐萁等出席。（中評社） 中評社台北2月21日電／中國國民黨籍“立法院”黨團總召傅崐萁18日缺席“立法院”朝野協商，偕其妻、國民黨籍花蓮縣長徐榛蔚赴香港行銷花蓮觀光被綠營批評。傅崐萁21日表示，他自費去香港推廣花蓮觀光，賴清德心裡想的就是大罷免，“你就是想罷免韓國瑜拿回‘立法院′”。



傅崐萁21日與國民黨主席朱立倫參加國民黨花蓮縣黨部新春團拜。面對赴香港爭議，傅崐萁指出，去年12月12號推動花蓮、香港直航，就與當地業者有共識，在2月20日香港觀光博覽會的時候，成為台灣唯一設攤縣市。



傅崐萁說道，他身為公眾人物，行程都是公開的，作為“國會議員”，“難道每天的行程都要跟賴清德和民進黨報告嗎”？他是為地方觀光行銷，卻被民進黨用泯滅人性的卑劣方式攻擊，“我全自費參加，完全不瞭解民進黨‘中央政府′用甚麼心情看待災區，執政者在想什麼”？他痛批綠營用網軍、側翼和綠媒不斷“自導自演”，難道要113個“立委”每天公告行事曆？若有，他也願意公開。



傅崐萁質疑，賴清德心裡想的就是大罷免，不要一手透過民進黨“立法院”黨團總召柯建銘、“行政院長”卓榮泰在這裡希望“立法院”協商，另外一手要推大罷免，“你就是想罷免韓國瑜拿回‘立法院′”，網軍側翼對在野黨鬥爭，製造仇恨值，為大罷免添柴火，劍指韓國瑜“立法院長”職務，賴清德想收回去。



傅崐萁參訪香港，致詞時喊出“我代表台灣‘中央政府′”，要與香港在觀光產業進行合作，招致綠營批評。傅崐萁表示，他自費去香港推廣花蓮觀光，觀光政策又是“中央”擬定，“‘國會議員′到哪裡都代表‘中央′政策”。如果卓榮泰、賴清德與民進黨敢公然宣布“不支持香港觀光客來台”，請勇敢告訴全世界，不要遮掩、四處欺騙鄉親。