吳東亮：投資美國長遠來看並非壞事

工商協進會理事長理事長吳東亮。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北2月21日電（記者 鄭羿菲）美國總統特朗普自上任後數度揚言要大幅增加關稅，工商協進會理事長理事長、台新金控董事長吳東亮21日表示，美國有全世界最大的市場，關稅政策只是工具，台灣應該比較有條件去聰明地應對貿易逆差的問題，從積極的角度來看，投資美國搶佔市場，長遠來看並不是壞事。



工商協進會21日舉辦一年一度的媒體餐敘，吳東亮致詞時表示，展望2025年，台灣憑藉著晶片先進的製造技術，在全球產業供應鏈中占有舉足輕重的關鍵地位，發展前景依然看好。然而，全球政經情勢受到美國新政局與AI新科技的影響，進入世界秩序重整與資源重分配的狀態，各界不免憂心忡忡。



吳東亮說，工商協進會舉辦“特朗普2.0對台灣及世界的影響”講座，除了提出四點呼籲，也希望政府成立“國家隊”，不要讓企業單打獨鬥。賴清德14日提出“全球半導體民主供應鏈夥伴倡議”，我們期盼未來台灣可以透過這個倡議，擴大國際合作，為全球科技與經濟發展做出積極貢獻。



針對特朗普關稅政策對台灣的影響？吳東亮表示，畢竟美國總統特朗普握有全世界最大的市場，比較積極的想法應該是想，要怎麼樣跟特朗普打交道。從特朗普對鄰近的加拿大、墨西哥的關稅做法來看，關稅只是特朗普的一項工具，用來達成對每個國家不同的目的。



吳東亮說，關稅不只對台灣的影響很大，對全世界的影響都非常大，但他認為台灣應該比較有條件，也有比較聰明的方式應對美國的關稅政策，就像台灣對美貿易逆差那麼大，要解決的方式一是多買美國的東西，二是到美國投資，三是分散市場到東南亞、歐洲國家，這些工具以前就有了，就看我們自己怎麼運用。



吳東亮舉例說，電電公會理事長李詩欽日前說已有好幾家企業去美國參訪投資點，這是因為產業在第一線的感受會非常深、動作也就會更快。從另一個角度來看，可能會認為為什麼我們好像比較委屈，但若從積極的角度來看，不如化被動為主動去先佔市場，長遠來看並不是壞事。