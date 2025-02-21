盧秀燕宣布24日訪問日本單純交流非關政治

台中市長盧秀燕臨時召開記者會宣布訪日消息。（中評社 方敬為攝） 中評社台中2月21日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕今天下午宣布2月24日到3月1日出訪日本，對於外界與布局2028大選，或參選國民黨主席作聯想，盧秀燕強調，這趟出訪就是加強台中與日本情誼，單純促進城市外交，沒有其他想法。



盧秀燕日前接受日本媒體《經濟新聞》專訪，透露2月將出訪日本，21日下午臨時召開記者會宣布訪日消息。



盧秀燕表示，將於2月24日到3月1日赴日本訪問，預計前往東京都、名古屋等城市，這趟出訪定義為大巨蛋取經之旅，這趟行程共要參訪3個大巨蛋，由於日本的大巨蛋非常純熟，有不同的形態與經營方式，希望透過這次取經，能加速台中興建大巨蛋規畫、開工。



盧秀燕說，日本有非常多企業在台中投資，包括精密機械、半導體相關公司、百貨零售業者等，對於這些願意在台中落地生根，給予台中大量投資的企業，她要予以感謝。此外，日本人才濟濟，與台中市政府有很多的合作方案，例如日本知名建築師隈研吾替台中市設計巨蛋，妹島和世則幫台中規劃設計綠美圖，所以對於這些日本在台中投資的業者與合作人士，會透過此行表達謝意。



盧秀燕指出，她擔任市長6年來，都沒有出訪過日本，而日本是台中非常重要的夥伴，與台灣情誼深厚，也有歷史淵源。其實她6年前一上任就將日本列為重要的參訪國家，只是很可惜因為疫情的關係，一直無法成行，所以她會利用這次訪問短短6天的時間，把握機會加強城市外交。



媒體問，日媒關注此行是布局大選或黨主席？盧秀燕表示，這次要出訪的消息發出後，日本的媒體、政界都予以關心，她要表示感謝，不過要強調，這次出訪之旅很單純，就是鎖定在城市外交，沒有其他想法。

