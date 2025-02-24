中評關注：多元性別議題　台中踏出高明一步

賴清德出席2025台北國際書展開幕，與變裝皇后合影。（中評社資料照片） 中評社台北2月24日電(記者 俞敦平)台中市政府日前做了一件看似無足輕重的小事，封鎖了被譽為男同志聖地的TT1069論壇，但在民進黨主政下竟然敢對同志下手，可說大膽。這究竟是單純的治安行動，還是有更高明的策略，相當值得關注。台中市政府利用論壇違法的事實，在不過度刺激特殊族群的前提下封鎖論壇，對於市長盧秀燕一貫的不沾鍋形象，似乎讓外界有想像空間，尤其有趣的是，這樣的立場與美國特朗普政府當前強烈反同立場趨於一致。眾所周知，特朗普自從就職以來，對於否定多元性別用力頗深，幾乎完全推翻了民主黨拜登執政時期推廣的覺醒文化。



多年來，台灣在民進黨執政下，追隨美國民主黨的腳步，長期推廣所謂的進步思潮，尤其在LGBT(多元性別)議題上，毫不隱藏認同拜登政府支持的覺醒文化，雖然忽略了台灣一般民眾內心對傳統保守立場的呼聲，但全面向拜登政府靠攏，讓民進黨政府找到了拜登政府支持的感覺。事實上，多數台灣人秉持著務實且偏向保守的價值觀，但這種立場卻常被民進黨無視，令不少保守派選民感受到委屈與失落。如今，台中市政府封同志鎖論壇這一看似微小的舉動，卻可以讓台灣一群被政治壓抑的保守情緒釋放出來，為保守力量重新集結提供了沃土，而那些保守派的票，應會在情感上更認同盧秀燕。



如果外界敏感觀察，自特朗普就職後，全球保守價值的重新奮起在美國已漫延至各個層面，甚至大批軍事將領也因在拜登政府期間推動DEI(多元共融)政策被解職。在國際體育方面，特朗普更是不止一次宣示，決不允許男人參加女人的運動。而科技公司作為市場嗅覺最靈敏的產業，曾積極擁抱覺醒文化，在特朗普上任前後也就默默得開始縮減自身公司DEI相關的政策。至於這股反覺醒的潮流正從美國轉向全球，是否衝擊到台灣，尚待觀察。過去在台灣在民進黨執政下，追隨美國的DEI政策，認為是進步思潮，如今特朗普已公開對DEI宣戰，一向以美國馬首是瞻的民進黨政府，是否會放緩步伐甚或改變方向，值得觀察。

