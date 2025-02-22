包宗和：必要時特朗普是可以犧牲台灣的！

前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和。（中評社 楊騰凱攝） 中評社台北2月22日電（記者 楊騰凱）針對美國總統特朗普上任後的台海局勢，前台灣大學副校長、台大政治系名譽教授包宗和向中評社表示，特朗普會避免與中國大陸有直接、間接的軍事衝突，其任內台灣不可能走向獨立。而且特朗普如果能取得他想要的東西，必要時特朗普是可以犧牲台灣的。



包宗和分析，現在中國大陸也已強了起來，對美國退讓的空間已經變小。如果大陸要從軍事上對台灣出手，就算要承受重大犧牲、要付出重大代價，他們也一定會要得到結果。借鏡烏克蘭付出的代價非常大，台灣要想想看，我們真的要走到那一步嗎？



包宗和為美國密西根大學政治學碩士、德州大學奧斯汀校區政治學博士，曾任台灣大學副校長、監察委員、陸委會諮詢委員、國統會研究員、台灣大學社科院院長、台灣大學政治系主任、國際關係學會會長、政治學會理事。現為台大政治系名譽教授。包宗和研究專長包括國際政治、外交決策、國際衝突。



包宗和表示，特朗普目前的政策就是希望俄烏戰爭盡快結束，俄羅斯對美國來說比較無法掌控，而烏克蘭則較能掌控，看來特朗普的策略是先與俄羅斯談定，然後再對烏克蘭施壓，要求烏克蘭也接受美俄的方案。但到時候烏克蘭的自主空間就相當有限了，烏克蘭最後成為棄子的可能性並不小，尤其美國一定是以自己的利益為主，在這種情況下，當美俄彼此談攏了，烏克蘭最後如果成為棄子，那並不令人意外。

