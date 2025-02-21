官方推本土語言　台教長鄭英耀否認“去中化”

台“教育部長”鄭英耀。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北2月21日電（記者 張穎齊）台“教育部長”鄭英耀21日出席“教育部”2025年“表揚推展本土語言傑出貢獻獎”頒獎典禮，力推台灣台語（閩南語）、客家語、原住民族語等，並表揚有貢獻本土語言的各界人士。被問及是否推動“去中化”？鄭英耀否認說沒有，華語、漢語也是在世界各國流通的語言，大家都有推動。



“教育部”21日在台大醫院國際會議中心出席“教育部”2025年“表揚推展本土語言傑出貢獻獎”頒獎典禮，與會者有鄭英耀、“客委會”主委古秀妃、“文化部”政務次長李靜慧、“原民會”副主委鍾興華、文化語言界獲獎人、杵音文化藝術團、東吳大學親善大使團等。現場約百人。



對於是否“去中化”政策？鄭英耀表示，應該沒有所謂的“去中化”，就華文語言上來看，他要非常強調，華語在世界各國都是流通的語言，國際也有稱之為漢語，大家都有在推動。



鄭英耀表示，根據《國家語言法》也很清楚規範，“國家語言”包括華語、客家語、台灣台語（閩南語）、原民族語，語言是文化的表徵，要保留語言，透過語言的傳遞，使得族群、文化在長時間軌跡下，映照去許多核心價值及生活態度，“教育部”強調，台灣是多元族群的社會，透過語言、母語，能夠深耕對“國家”多元發展、民主價值，應尊重理解彼此的差異，欣賞共榮，這非常重要。



鄭英耀出席活動致詞時，也特別用閩南語、客家、原民泰雅族語、阿美族語與現場來賓打招呼，現場也有這4種語言的翻譯人員即時翻譯。杵音文化藝術團開場表演，接著鄭英耀頒獎給對本土語言有貢獻的得獎者們，並全體大合影，活動長達1小時多。