吳子嘉：林岱樺若被收押　一定跟你拼命

吳子嘉。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電／積極爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”“立委”林岱樺涉及詐領助理費和違法收受政治獻金案，20日遭南北大搜索、並被約詢，今清晨以新台幣100萬元交保。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉20日在網路節目示警，林岱樺是個非常正派的人，如果遭到收押，她可能會採取絕食的激烈手段，甚至可能脫黨參選，“她一定跟你拼命、讓你吃不完兜著走”。



對於林岱樺遭查辦，“總統府”發言人郭雅慧今天表示，林遭檢方調查，賴清德除同感驚訝，也強調，任內絕不讓政治介入司法，不允許司法介入初選，賴重申態度一如過往，“不分黨派不問何人，請司法明鏡高懸，勿枉勿縱”。



“正國會”今天發出聲明力挺，相信並支持林岱樺捍衛自身清白。“正國會”也提到，希望司法調查以事實為依據，確保社會大眾對司法的信任。“正國會”掌門人為“外交部長”林佳龍，要角包括民進長秘書長林右昌。



根據《中時新聞網》報導，吳子嘉20日在網路節目《新聞千里馬》表示，自賴清德去年520上任後，桃園市前市長鄭文燦、民眾黨前主席柯文哲先後被起訴，這說明賴已經開綠燈、打開潘朵拉的盒子，所有的檢察官開始到處尋找，包括民進黨籍人士在內的“獵物”。



吳子嘉說，自己認識林岱樺，林是個非常正派、不會亂搞的人，既不會去包工程，也不會去參加派系活動。此外，林這次被辦的案子是“老案子再拿出來新辦”，所以對於她被搜索一事，自己非常不高興，“我就覺得這個很惡劣啊”。



吳子嘉表示，如果林岱樺被收押，一定會採取絕食的激烈手段抗議，此外，甚至有可能脫黨參選，“惹到林岱樺，她一定跟你拼命、讓你吃不完兜著走”。