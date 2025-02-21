高雄通法寺住持捲林岱樺案　回寺內辦父後事

佛教寺廟通法寺位於高雄市仁武區鳳仁路上，今天鐵門拉上。（中評社 蔣繼平攝） 中評社高雄2月21日電（記者 蔣繼平）積極爭取高雄市長黨內提名的民進黨“正國會”派系“立委”林岱樺涉政治獻金及詐領助理費案今早以新台幣100萬元交保，與林岱樺關係密切的通法寺住持釋煌智，訊後也是以100萬元交保。林岱樺不僅篤信佛教，通法寺與林岱樺仁武服務處僅隔100公尺，也因釋煌智是林岱樺的智囊團與有如總幹事的角色，這兩天受到外界關注。



通法寺今天下午大門口鐵捲門拉上，沒有對外開放，但寺內仍有人員進出，並正在辦理治喪事宜。據瞭解，釋煌智因為父親去世希望親自辦後事，也是檢方考量給予交保的原因之一。



林岱樺的媽媽上午也告訴媒體:“人家當師父哪有什麼東西，人家現在在辦喪事他爸爸死了。”



林岱樺仁武服務處今天也是拉上鐵捲門，但內部有員工在辦公，偶爾有車輛正常進出，鐵捲門上另有張民眾留下的加油字條。



通法寺創立於1960年，位於高雄市仁武區鳳仁路上，距離林岱樺仁武服務處約100公尺，林岱樺因篤信佛教，與仁武通法寺有密切互動。據瞭解，通法寺與林家關係是兩代交情，林岱樺的雙親都是在通法寺皈依，林岱樺也曾協助寺方處理道路土地糾紛及募集建廟基金等事務，雙方關係密切。



此外，釋煌智因為也常穿袈裟跟林岱樺跑行程，大家對其都有印象，同時釋煌智角色也是林岱樺智囊團，也會協助掌管競選總部或服務處大小事務。



本案一開始被傳出是涉及助理費案，但又爆發疑似替寺廟向工業區廠商索取不當政治獻金，導致不樂之捐，才發現檢警20日也同步搜索通法寺，通法寺住持釋煌智被帶回訊問，今天一早也獲交保。



林岱樺與釋煌智今早各以新台幣100萬元交保、林妹林岱縝和服務處工作人員孟姓女子分別30萬元、10萬元交保，不過林弟林岱融及另2名工作人員遭聲押。高雄地檢署表示，本案偵辦的被告等人涉有貪污治罪條例、利用職務詐取財物等罪嫌，過程當中發現部分被告有串證滅證行為，故分別被告予交保或聲請羈押等處置。