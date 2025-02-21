助理費除罪化？柳采葳嘆基層民代入不敷出

國民黨籍台北市議員柳采葳。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電／民進黨台北市議員陳怡君、“立委”林岱樺近日都涉助理費案；陳怡君昨日已被裁定羈押，上手銬送進台北看守所。根據報導指出，有多名地方正、副議長盼“中央”修正《會計法》，將助理費除罪化。對此，中國國民黨籍台北市議員柳采葳21日提出，多數基層民代入不敷出，應讓助理費支應合理化，都用在公務上才是重點。



“立法院”2024年6月修正《民代支給條例》，調高“直轄市”議員、縣（市）議員助理費，總額分別從每月新台幣24萬元增至32萬元、8萬元增至16萬元。據悉，2月24日將在台南舉辦全台正副議長聯誼會活動，多位正副議長有意討論，盼中央修正《會計法》，比照“國務機要費”除罪化。



根據台媒報導，柳采葳表示，其實大多數的基層民代，非常的辛苦，都是入不敷出。因為要付出的選項非常多，包含像是送水、送飲料、送小零食等等，這些都是很大的一筆花費。還有服務處的人事開銷及水電費等，對基層民代來說，負擔的壓力非常大。



針對助理費，近期有人提出除罪化。柳采葳認為，基層民代很常在面對到助理費是無所適從，現在還被拿來當作是政治鬥爭的工具，因此出現助理費除罪化的聲音。應該讓助理費修正成支應合理化，讓每一分一毫的助理費都能夠用在公務上，才會是最合理的修正方式。



“立法院”曾在2013年修正《會計法》，盼解決市長特別費、民代助理費等“歷史共業”。但因前國民黨“立委”顏清標業務費爭議，“行政院”提覆議，最終無法公告。