參選嘉義市長？張啟楷：有機會一定爭取

白委張啟楷。（中評社 資料照) 中評社台北2月21日電／對2026縣市長、議員選舉，各黨皆已著手布局戰將參選。從資深媒體人轉戰“國會”的台灣民眾黨籍“立委”張啟楷，兼任民眾黨嘉義黨部主委，面對2年後是否參選嘉義市長，他近日受時表示，“能夠有機會幫嘉義鄉親服務，我一定會爭取這樣機會”。



根據《中時新聞網》報導，“我是嘉義人”張啟楷表示，能夠有機會幫嘉義鄉親服務，一定會爭取這樣機會，嘉義的選民服務案件也很多，上個會期還把“交通部長”、“經濟部長”都帶到這個嘉義市去了。



張還自爆一段內幕，當大學畢業後就開始當記者，後來主持電視節目，後來有一次搭計程車時，司機播放了一首叫做《男子漢》的歌曲，歌曲描寫的是為了理想要遠離他鄉，事情、事業如果沒有做成功，就不會回到家鄉，那天那個歌一放沒有多久，自己就開始哭了，心裡感觸相當深，就連司機還轉頭過來說“怎麼哭了”。



張啟楷續說，後來當了記者跟主持人一段時間，剛好有一個機會當“立委”，那時候前民眾黨主席柯文哲跟他講兩個很重要的事情，一個就是財政紀律，那另外一個是媒體的改革，現在媒體包括NCC出了很多的這個問題，而這也是當初自己答應當不分區“立委”的一個很重要的原因。