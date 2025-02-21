鍾東錦送暖弔唁柯爸　盼柯文哲早日回家

鍾東錦今日到柯爸靈堂致哀後受訪。（中評社 盧誠輝攝） 中評社新竹2月21日電（記者 盧誠輝）台灣民眾黨前主席柯文哲父親柯承發17日病逝享壽94歲，告別式將於3月10日舉行。2022地方選舉曾獲柯文哲支持站台的無黨籍苗栗縣長鍾東錦今日也到柯爸靈堂致哀，他在離去前受訪表示，他希望在司法告一段落後，能讓柯文哲早一點回來盡孝道，因為他看到柯媽真的是很難過。



今日赴柯爸靈堂弔唁的政治人物包括：無黨籍苗栗縣長鍾東錦、曾擔任柯文哲台北市長任內副市長的親民黨籍“考試委員”鄧家基、新任民眾黨資策會執行長賴香伶、柯文哲競選2024大選的“國政顧問”黃丙喜、民眾黨籍基隆市副市長邱佩琳、中國國民黨新竹市黨部主委李縉穎、民眾黨苗栗縣黨部主委馮啟彥、民眾黨籍台中市議員陳清龍等人。眾人在柯文哲被羈押時前來送暖。



鍾東錦在柯爸靈堂停留約30分鐘，離去前接受媒體聯訪指出，他在媒體上得知柯爸往生後，感到相當於心不忍，加上柯文哲現在也不是很方便，所以他站在朋友的立場來關心一下柯媽何瑞英，這也是做人處事應該有的道理。



鍾東錦透露，他剛看到柯媽真的是很傷心，而且也哭了好幾次，他作為晚輩也只能安慰她，他也祈求老天爺保佑，在司法告一段落之後，能讓柯文哲早一點回來盡孝道，因為他看到柯媽真的是很難過，柯媽難過的情緒也感染了前來弔唁的親友，大家都很傷心。