林濁水：柯建銘草包形象畢露　不知分寸

針對大罷免一事，林濁水21日在臉書發文表示看法。(照:林濁水臉書) 中評社台北2月21日電／民進黨“立院”黨團總召柯建銘風風火火推大罷免，曾是民進黨新潮流系大老的前“立委”林濁水今天提出分析，大罷免其實危機已現，而成敗的關鍵就在柯建銘的作為。



根據“中選會”統計，截至19日選罷法修正案生效前，已有64件罷免案送件，其中54件為“立委”罷免案（部分案件罷免對象為同1人或重行送件），“立委”罷免案中，中國國民黨“立委”有34人、民進黨“立委”有17人，藍營區域“立委”中除了金門陳玉珍、馬祖陳雪生外幾乎全數上榜。



林濁水21日在臉書發文，大罷免搞到國民黨區域“立委”了金馬之外，人人焦頭爛額，危機重重，固然傅崐萁和民眾黨團總召黃國昌，把廟堂當山寨，居功最偉，但無論如何，若没有柯建銘總召首舉大旗，不可能有這樣的發展。



林濁水認為，如今情勢正走到柯建銘一輩子沒夢想過的光彩，但得意之餘，一路橫衝直撞，不知分寸，危機已現，如今步步進逼，非讓賴清德就範聽其號令不可。



林濁水也示警，柯建銘大概是心想若成功自已將更是光茫四射，但山大王大展皇帝威殷鑑豈非在前：衝過頭，衝到草包形象畢露，衝到社會嘩然，自己灰頭土臉事小，罷免大業肯定也將因此承受到負面衝擊。