中評關注：盧秀燕放眼大位步步為營

盧秀燕宣布出訪日本。（中評社 資料照） 中評社台中2月22日電（記者 方敬為）中國國民黨籍台中市長盧秀燕被視為角逐2028大選的熱門人選之一，近期可觀察出她的政治布局步步為營，包括對市府官員的爭議事件火速處理、規劃外交出訪以及逐漸願意對政治事件有所表態等，放眼大位的意味濃。



盧秀燕2025年底就要卸任台中市長，下一步各界注目，由於盧秀燕的從政資歷豐富，歷練完整，在藍營接班梯隊中占有一席之地，今年國民黨主席就要改選，盧的動態成為政壇焦點之一。台中地方政壇傳出，盧秀燕有起心動念，因為參選黨主席確實是延續政治舞台最直接的路徑之一。雖然盧身邊的幕僚對此尚無共識。



不過，觀察盧秀燕近期的舉止表現，可以看出在政治布局上步步為營，日前台中市政府研考會前主委劉彥澧遭爆料上班時間出入德州撲克場，雖然後續證實有按照規定請假，且是合法的競技活動，但最終仍以劉彥澧請辭收場，從事件爆發到辭職，僅1天時間，火速止血。



盧秀燕並對外表示，台中市府團隊“一向以高標準自我要求”。地方政壇普遍對此解讀，盧秀燕是壯士斷腕，以絕後患，無論是後續要參選國民黨黨主席，又或者是角逐大位，都要減少任何可能的負面因子。



此外，盧秀燕也逐漸願意對政治事件有所表態，過去盧秀燕是出了名的“政治不沾鍋”，每次被問到政治議題，經常以“非關市政”而拒絕回憶，但近期民進黨推動罷免全台藍委行動，盧卻罕見的出面喊話，呼籲為政者要以民生為優先，穩定社會，休兵才是百姓之福。



由於台中市的區域藍委若無法挺過這波罷免潮，盧秀燕的政治聲望必將受到挑戰，甚至若連帶影響台中市2026市長選舉交棒，對盧的政途發展不利，因此盧秀燕對於罷免潮的態度及應對方式，開始有別以往的呈現。



另外在外交出訪方面，盧秀燕也展現積極態度，2024年首度以台中市長的身分首度訪美，強調台中與美國多座城市關係緊密，盧的訪美行也引發關注，因為在台灣有意願角逐大選的政治人物，慣例上都會赴美訪問。今年2月則預計訪問日本，盧秀燕近期並強調她與日本的淵源，包括外祖父在日留學，母親兒時在日成長等。



盧秀燕同時接受日本媒體《經濟新聞》專訪，提出“全世界外交”概念，表示“台灣的主權沒有爭論的餘地，絕不能成為任何政權的附庸”，相關表態都在在顯露出盧秀燕放眼大位的意圖。