府捲土重來　重新啟動提7名大法官

“立法院”去年否決府方所提7名大法官被提名人，賴清德將重新啟動提名。（中評社 資料照） 中評社台北2月21日電（記者 黃筱筠）7位“司法院”大法官被提名人去年底全遭“立法院”否決。賴清德將重新提名7位人選。“總統府”發言人郭雅慧今天表示，目前“司法院”大法官含院長、副院長缺額7人，為維繫“憲法”機關正常運作，賴清德指示啟動“司法院”大法官提名作業，並以公開的方式、開放的態度，對外廣徵優秀人才。



郭雅慧指出，大法官組成的“憲法法庭”，是人民權利保障及機關憲政爭議最終的救濟途徑；為維持“憲法法庭”正常運作，儘速補實大法官缺額是“總統”和“立法院”共同且重要的“憲法”職責。



郭雅慧表示，為妥慎進行本次提名，賴清德已敦請2024年“司法院”大法官提名審薦小組委員，包括蕭美琴、“司法院”前院長賴英照、前副院長謝在全、前大法官林錫堯、律師聯合會前理事長陳彥希5位繼續襄助今年大法官提名工作。



郭雅慧表示，今年大法官提名審薦小組已在“總統府”官網公告徵才訊息，“總統府”並函請相關機關、學校及團體推薦，自即日起至3月3日止，為期11天，歡迎各界踴躍推（自）薦優秀大法官人選。審薦小組將在受理期間截止後進行審薦工作，舉薦賢才，以供核擇提名，惟其中並為正、副院長的大法官依例不在審薦範圍內。