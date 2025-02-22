林祖嘉語中評：烏克蘭血淋淋例子　台要警惕

國民黨大陸事務部主任林祖嘉。（中評社張嘉文攝） 中評社台北2月22日電（記者 張嘉文）美國與俄羅斯高層官員18日在沙特阿拉伯展開俄烏戰爭停火會談，烏克蘭未能參與。中國國民黨大陸事務部主林祖嘉向中評社表示，這情況對台灣來說當然不好，因為美俄在決定烏克蘭的未來，台灣的未來當然也不能只由中美之間的談判來決定。



林祖嘉強調，執政的民進黨看到現在的烏克蘭應該有所警惕，不能繼續讓兩岸衹有鬥，要有一些槓桿的操作，政策做一些調整，譬如最容易的就是開放陸客或陸生來台，都會讓兩岸關係不至於那麼惡劣，戰爭的風險自然就降低，也就不會變成人家桌上的菜單。



林祖嘉為美國洛杉磯加州大學（UCLA）經濟學博士，研究專長包括兩岸經貿、住宅經濟與應用個體，曾任政治大學經濟系主任、“福建省政府主席”、“國發會”主任委員、陸委會特任副主委，現為國民黨大陸事務部主任。



美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）、俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）分別率領代表團18日在沙特阿拉伯首都利雅德展開會談。雙方同意成立“高層級”（high－level）團隊，針對俄羅斯在烏克蘭的戰爭結束途徑盡快展開協商。但烏克蘭以及歐洲皆未參與這場會談。

