中評鏡頭：馬祖櫻花季仿宋庭園造景相映

馬祖櫻花季有仿宋庭園造景相映。（照片：連江縣政府提供） 中評社馬祖2月22日電（記者 盧誠輝）馬祖的櫻花季正式開跑，這是台灣最北端的櫻花盛會，與其他縣市的櫻花季不同，馬祖櫻花的美景更顯獨特，嚴寒的氣候讓馬祖的櫻花開得格外燦爛繽紛，海島上的櫻花美景每年吸引著想要遠離塵囂與人群的遊客造訪，這片與海景交融的粉紅色花海，已是探詢秘境的遊客們口耳相傳的熱門景點。



勝天公園是馬祖最具代表性的海濱公園，不僅是賞櫻的好地方，還能享受近海的海景。園區內的古步道，經過巧妙規劃，步道兩旁的櫻花在春光的照耀下美不勝收。其中一座唐式亭閣－勝天亭，1990年由駐軍所建，主要參考台北外雙溪至善園的建築形式，採仿宋庭園風格的造景，以原木構架、灰陶瓦為頂，融入山海景致，與櫻花盛開美景相映，呈現古樸幽雅之美，讓人流連忘返。



連江縣旅行商業同業公會表示：“勝天公園由於道路問題，遊覽車進入不易，目前僅小型團與自由行客人可安排前往遊覽，未來可作為私房景點與精緻方向設計遊程，規畫全台唯一濱海櫻花祭遊覽路線。”



連江縣政府交通旅遊局指出，馬祖春季盎然，櫻花、豆梨以及流蘇即將接連綻放，不僅是美麗的自然景觀，更是一次與大自然親密接觸的機會。縣政府交通旅遊局也攜手連江縣旅行商業同業公會及全台各地旅行同業聯合推廣馬祖旅遊，邀請更多遊客造訪馬祖，感受馬祖獨特的魅力。



連江縣政府強調，除了不同凡響的櫻花美景，馬祖四季皆有特色活動，春季有藍調時光系列活動、大坵賞鹿生態導覽之旅、媽祖在馬祖聖誕祭祀大典及北竿硬地超級馬拉松，展現活力與文化魅力；夏季有微醺音樂會、北竿海洋文化之旅及東引軍事越野障礙賽，讓旅客盡享熱血與浪漫；秋天有馬祖秋慶系列活動、莒光星光夜跑與馬祖國際藝術島活動，體驗傳統民俗與藝術交融之美；冬季有冬遊莒光、跨年活動及擺暝文化祭，感受靜謐島嶼與傳統年節魅力。無論何時造訪，馬祖都以獨特風情迎接旅人。