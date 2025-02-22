中評觀察：綠委滿意度被大罷免拖垮 會崩盤

民進黨“立院”黨團總召柯建銘推大罷免，綠委吳思瑤（左）因藍白合罷，已被推到懸崖第一排。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（評論員 林淑玲）民進黨堅持推動大罷免，“立法院”黨團總召柯建銘更稱賴清德最後階段一定會站出來。根據TVBS近日民調，不論是綠委、綠總召柯建銘滿意度在藍綠白之中都是墊底，近4成民眾不支持大罷免，遠超過支持者。民進黨這樣硬拚可能會輸得更多。



“中選會”統計，到19日止共計有52名“立委”遭提議罷免，包括34名國民黨“立委”、1名無黨籍泛藍“立委”、17名民進黨“立委”；另外市議員罷免共9案、縣市長罷免共1案。柯建銘曾揚言要把41席區域泛藍“立委”全罷，現在已送件35席。



台灣政治新聞幾乎集中在罷免，全世界都在關注美國的關稅戰、俄烏停戰，台灣民眾聚焦台積電會不會變美積電，民進黨卻傾全力在拚罷免。反映在民意上，TVBS的民調，無論是罷免藍委或綠委，民眾不支持罷免的比例皆高於支持罷免。綠委滿意度也全面被拖垮。



在三黨“立委”的滿意度上，國民黨41%、民眾黨33%、民進黨28%。黨團總召滿意度，民眾黨黃國昌39%，國民黨傅崐萁31%，民進黨柯建銘衹有20%，不滿意度高達59%。綠營表現慘不忍睹。



台灣不論是首長或民意代表，法律規定一任四年，民進黨現在只要選輸，一年後就發動罷免，爭取重選，非得要選到贏不可，獨步全球。明明是少數，也拒絕接受多數黨通過的法律案與預算案，成為台灣目前的亂源。

