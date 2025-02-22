中評關注：菊系劉世芳若出馬選高雄擺得平？

傳出賴清德有意請菊系大姐、曾任高雄市副市長的劉世芳（右）參選高雄市長。（中評社 資料照） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）有意爭取高雄市長、民進黨“正國會”“立委”林岱樺因深陷詐領助理費事件，高雄初選可能會有變化。傳出新潮流正在醞釀“內政部長”劉世芳選高雄市長。劉世芳身為菊系大姐，曾任高雄市副市長，又與賴清德親近，比起現任“總統府”秘書長潘孟安沒有高雄經驗，賴或會傾向劉。但目前表態爭取的綠委賴瑞隆、許智傑、邱議瑩，甚至是前“勞動部長”許銘春都可以說是泛菊系人馬，他們能否吞下去，以及劉個人意願，都成為賴要考量的主因。



會一再傳出賴清德屬意潘孟安參選高雄市長，劉世芳也被點名，都代表賴清德對表態參選的綠委邱議瑩、賴瑞隆、許智傑、林岱樺，還有前“勞動部長”許銘春等人並不看好。



加上派系內鬥可能性，林岱樺涉詐領助理費遭檢調調查，後續的司法程序會影響高雄市長初選佈局。甚至林岱樺高喊政治、司法干預初選，是否為了脫黨參選鋪後路？這是民進黨內高雄市長初選的變數。



民進黨目前要防林岱樺脫黨參選。過去民進黨在高雄就曾有分裂參選的紀錄。2010年高雄縣市合併改制後的首次選舉，當時高雄縣長楊秋興脫黨參選，但是當時陳菊實力堅強，在黨內分裂的情況仍以82萬1089票、52.8%得票率，擊敗楊秋興與中國國民黨的黃昭順，當選高雄縣市合併後首任市長。



面對楊秋興脫黨參選，陳菊仍可以當選市長，是她的實力；但林岱樺目前是黨內民調領先者，若脫黨參選恐怕得利的會是國民黨人選，這是民進黨目前要防範的可能發展狀況。



以劉世芳曾任高雄市副市長、“立委”，與陳菊密切，與賴清德關係也良好，算是新系內與陳菊、賴清德都關係好的人選；且參選高雄市長資歷也可以說得過去。