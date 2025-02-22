下個是陳亭妃？蘇煥智：應不會這麼明目張膽

蘇煥智接受中評社訪問。（中評社 黃筱筠攝） 中評社台北2月22日電（記者 黃筱筠）有意爭取高雄市長提名的民進黨“正國會”“立委”林岱樺疑涉詐領助理費遭約談搜索，訊後遭依涉犯貪污治罪條例，以新台幣100萬元交保。外界傳言下一位應是有意爭取台南市長初選的“立委”陳亭妃。前台南縣長蘇煥智接受中評社訪問表示，應該不會這麼明目張膽，“但是檯面下會怎麼做就不知道”。現在台南看起來資源都傾斜到賴子弟兵、“立委”林俊憲，非常明顯，賴林兩人出席活動頻率高，這都是賴傾注資源給林俊憲的表現。



蘇煥智在2018年以前是民進黨籍，曾擔任民進黨籍“立委”，在2001年到2010年間擔任台南縣長，台南縣市合併改為“直轄市”後，由賴清德擔任台南市長。蘇煥智2018年3月宣布退出民進黨，並在2019年成立台灣維新黨。台灣維新黨已於去年3月召開第2屆第3次黨員大會決議解散。



林岱樺與民進黨台北市議員陳怡君陳怡君涉及詐領助理費被搜索，可能是賴清德出手或是派系出手？蘇煥智對中評社說，林岱樺高喊“政治干預司法，司法干預初選”，把這張紙捅破了，林岱樺認為受到初選競爭影響，有人透過司法案件要整她，要她提早出局，黨內內鬥氣氛非常明顯。



民進黨高雄市長初選競爭激烈，林岱樺民調始終領先，其他有意參選者包括綠委邱議瑩、許智傑、賴瑞隆都和“勞動部前部長”許銘春，加上“總統府”秘書長潘孟安也被傳代表賴系人馬空降參戰。



他指出，高雄有新系、賴清德屬意人選，因此非新系、非賴人馬，感到差別性對待，才會引爆這樣的聲音，這不是單純發生這樣事情，一定是過去有不公平對待，與國王人馬被差別對待，林岱樺才會主觀上認為沒有受到公平對待。台南方面則是都倒向林俊憲，賴清德與林俊憲兩人合體的現象非常頻繁，林俊憲是抱著賴清德大腿，但是陳亭妃與賴只有相片照片。



過去黨內初選內鬥會這麼誇張嗎？蘇煥智說，陳水扁執政時沒有這麼明顯，直接定於一尊不太會這麼明顯，但賴清德執政之後比較明顯。



外界點名下一位被司法調查是陳亭妃？蘇煥智表示，現在很難講，之前有人說前民眾黨主席柯文哲也是民進黨出手，但是告發是中國國民黨台北市議員鍾小平，也有人說前“行政院副院長”鄭文燦是賴清德出手，但是應該是蔡英文保護結束，檢察官就動起來，也可能有人去檢舉，都很難講。



他也說，綠委林岱樺的狀況，的確有可能是競爭者出手，不見得賴清德自己出手，檢調單位會去考慮出手人的政治背景，檢調單位也會投其所好。就像台北地檢署檢察官會與新系大老吳乃仁見面，檢察官也是有政治考量，認為吳乃仁可能對檢察官會有影響力就一起吃飯，吳乃仁可能是賴清德徵詢意見派系的人，檢察官也在下棋，也有情報網，上面不一定有指示，但檢察官會順著上面的意去做事情。